Internationale Preisverleihung zur Würdigung der Preisträger

Die Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards wurden 2004 von Mitsui Chemicals ins Leben gerufen, um Forscher auszuzeichnen, die einen herausragenden Beitrag zum Fortschritt in der Katalyseforschung geleistet haben.

Die Auszeichnungen bestehen aus dem Catalysis Science Award (die Hauptauszeichnung, die für Personen unter 47 Jahren vergeben wird) und dem Catalysis Science Award for Creative Work (für die jüngere Generation unter 37 Jahren).

Die Auszeichnungen genießen hohes Ansehen. Der Gewinner des Catalysis Science Award 2011 erhielt 2021 den Nobelpreis für Chemie.

2024 Mitsui Chemicals Catalysis Science Award Ceremony

Die Auszeichnungen wurden 2024 zum 10.Mal vergeben, und die Gewinner erhielten bei der Preisverleihung am 24. Oktober 2024 in Tokio eine Gedenkplakette und eine Urkunde.

Die Preisträger 2024

Gewinner des Mitsui Chemicals Catalysis Science Award 2024:

Guangbin Dong, Weldon G. Brown Professor für Chemie, The University of Chicago (vordere Reihe, Mitte)

Gewinner des Mitsui Chemicals Catalysis Science Award for Creative Work 2024:

Ming Joo Koh, außerordentlicher Professor, National University of Singapore (vordere Reihe, rechts)

Keary M. Engle, Professor, The Scripps Research Institute (vordere Reihe, links)

Als Chemieunternehmen, für das Katalysatoren unverzichtbar sind, unterstützt Mitsui Chemicals diese Auszeichnungen weiterhin als Anerkennung für Forscher im Bereich der Katalyse und als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Chemie und der chemischen Industrie.

Mitsui Chemicals nimmt ab September Bewerbungen für die Catalysis Science Awards 2026 entgegen.

Es wird erwartet, dass sich zahlreiche auf Katalyse spezialisierte Forscher an den Auszeichnungen beteiligen werden.

Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards

