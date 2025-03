The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2025ISIN NameDE000A11QEX2 BRANDENBURG MTN 15/25XS1405766897 VERIZON COMM 16/25XS1213177295 HKT CAP. NO.2 15/25 REGSFR0013505559 AIR LIQUIDE 20/25 MTNDE000LFA1735 LFA F.B.BAYERN IS.R1173XS2150024540 BNG BK 20/25 MTNXS2150006646 NATWEST MKTS 20/25 MTNCH0537261858 UBS GROUP 20/26 FLRMTNDE000LB13AA3 LBBW GM-FLOATER 19/25LU0054735948 N.-F.-NESTOR EUROPA FDS B INVESTMENTDE000A3MQYU1 EUSOLAG EURO IS.22/27US530307AG24 LIBERTY BR. 24/54 CV 144A