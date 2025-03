FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUF RICHTUNGSSUCHE - Zum Ende einer Korrekturwoche - also eines Rücksetzers im noch intakten übergeordneten Aufwärtstrend - zeichnet sich am Freitag im Dax ein schwächerer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 22.614 Punkte. Bisher liegt der Dax auf Wochensicht rund ein Prozent im Minus. Die US-Importzölle auf Autos hatten ihn tags zuvor zeitweise aber auch schon bis auf 22.469 Punkte nach unten geschickt, bevor er sich wieder etwas fing. Den Kampf um seine 21-Tage-Linie, einen kurzfristigen Trendindikator, hat der Dax am Donnerstag zuvor verloren. Noch bleibt er aber in einer Konsolidierung vom jüngst erreichten Rekord bei 23.476 Punkten - zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält. 2025 liegt der Dax immer noch fast 14 Prozent im Plus.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Anleger sind verunsichert. Im Fokus stehen erneut Zollankündigungen des US-Präsidenten. Donald Trump hatte am Mittwoch nach dem Börsenschluss an der Wall Street Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte sowie zentrale Autoteile per "Executive Order" unterzeichnet. Nun herrschen wieder Sorgen, dass es zu einer deutlichen Verschärfung des globalen Handelsstreits kommt. Der könnte die Inflation wieder antreiben und die Wirtschaft ausbremsen. Der Dow Jones Industrial schloss nach einem richtungslosen Verlauf 0,37 Prozent tiefer mit 42.299,70 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,33 Prozent auf 5.693,31 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,59 Prozent auf 19.798,62 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Zoll- und damit verbundene Wirtschaftssorgen haben die wichtigsten Aktienmärkte Asiens am Freitag einmal mehr belastet. In Japan fiel der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 2,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong büßte rund ein Prozent ein und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um 0,2 Prozent.



DAX 22678,74 -0,70%

XDAX 22679,28 -0,24%

EuroSTOXX 50 5381,08 -0,57%

Stoxx50 4638,33 -0,52%



DJIA 42299,70 -0,37%

S&P 500 5693,31 -0,33%

NASDAQ 100 19798,62 -0,59%





ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,72 +0,22%



DEVISEN:





Euro/USD 1,0787 -0,13%

USD/Yen 150,85 -0,14%

Euro/Yen 162,72 -0,27%





BITCOIN:





Bitcoin 85.813 -1,61%

(USD, Bitstamp)





ROHÖL:





Brent 73,85 -0,18 USD WTI 69,72 -0,20 USD



