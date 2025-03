EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

secunet Security Networks AG: Testierter Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2024 sowie Prognose für Geschäftsjahr 2025 Essen, 28. März 2025. Die secunet Security Networks AG

(ISIN DE0007276503, WKN 727650), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute den testierten Geschäftsbericht und Jahresabschluss für 2024 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der secunet-Konzern hat seine erfolgreiche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 mit dem elften Umsatzrekord in Folge fortgesetzt und seine gesetzten Prognoseziele nochmals leicht überboten. Mit einem Umsatz von 406,4 Mio. Euro wurde erstmals die 400 Mio. Euro-Marke überschritten (Vorjahr: 393,7 Mio. Euro) und damit auch die Umsatzprognose 2024 (rund 390 Mio. Euro) übertroffen. Maßgeblich war wiederum die zweite Jahreshälfte, in der nahezu 65 Prozent des Jahresumsatzes erzielt wurden. Das Geschäftsmodell des secunet-Konzerns zeigte sich erneut robust in einem vor allem in Deutschland sehr herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld. Die Geschäftstätigkeit ist auf die strukturellen Wachstumstreiber souveräne Digitalisierung und Cybersicherheit ausgerichtet, in deren Fokus 2024 der erfolgreiche Ausbau des SINA- und Cloud-Produkt-Portfolios stand. Zudem profitiert der secunet-Konzern von seiner führenden Position im stark wachsenden Markt für Post Quantum Kryptographie-Anwendungen. 369,7 Mio. Euro (Vorjahr: 344,8 Mio. Euro) des Konzernumsatzes entfielen auf den Public Sector, dem Geschäft mit Bundesministerien, nationale und internationale Regierungsinstitutionen und Organisationen im Verteidigungsbereich. Im Business Sector (Gesundheitswesen, Industrie) wurden 36,7 Mio. Euro erzielt. Das herausfordernde Umfeld in Industrie und Wirtschaft als auch Umstellungen im Gesundheitswesen führten dazu, dass das Niveau des Vorjahres nicht erreicht wurde. Die regionale Umsatzentwicklung entwickelte sich im Geschäftsjahr 2024 positiv: In Deutschland stieg der Umsatz um 2% auf 366,3 Mio. Euro (Vorjahr 358,5 Mio. Euro). Das internationale Geschäft wurde um 14% auf 40,1 Mio. Euro ausgebaut (Vorjahr: 35,1 Mio. Euro). Der Anteil des internationalen Geschäfts am Gesamtumsatz blieb unverändert bei rund 10 %. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag 2024 bei 42,5 Mio. Euro und damit leicht über der Prognose von rund 42,0 Mio. Euro und nur knapp unter dem Vorjahresniveau von 43,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 10,5 %. Verstärkte Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie ein Effekt aus Lagerbereinigungen (ca. 4 Mio. Euro über dem regulären Niveau) haben das Ergebnis beeinflusst. Im Vorjahr hingegen war ein positiver Effekt in Höhe von 2,6 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Akquisition der SysEleven GmbH zu verzeichnen. Trotz dieser zusätzlichen Ergebnisbelastung wurden die gesteckten Ziele erreicht und damit die ursprüngliche Planung erfüllt. Im Public Sector erhöhte sich das EBIT auf 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 42,5 Mio. Euro). Im Business Sector wurde aufgrund der oben beschriebenen Situation ein EBIT von -2,3 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) Das Konzernperiodenergebnis lag bei 27,9 Mio. Euro (Vorjahr: 29,0 Mio. Euro), dies entsprach einem Ergebnis je Aktie von 4,32 Euro (Vorjahr: 4,51 Euro). Zum 31. Dezember 2024 verbesserte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit deutlich auf 61,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (51,9 Mio. Euro). Diese positive Entwicklung wurde durch eine Reduzierung des Working Capital erreicht. Insgesamt belief sich der Zufluss an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten auf 16,4 Mio. Euro (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro). Das Geschäftsjahr 2024 hat erneut unterstrichen, dass der secunet-Konzern seine Marktstellung strategisch, operativ und finanziell erfolgreich und resilient ausgebaut hat. Das Unternehmen setzt aufgrund dieser erfolgreichen Entwicklung seine Dividendenkontinuität fort, in etwa die Hälfte des Jahresüberschusses der AG auszuschütten und wird der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 eine Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 2,73 Euro vorschlagen (Vorjahr: 2,36 Euro). Ausblick 2025 Der secunet-Konzern verfolgt eine klare Strategie, die auf nachhaltigem und profitablem Wachstum in Kernmärkten basiert, gleichzeitig jedoch auch gezielte Investitionen in vielversprechende Wachstumsbereiche einschließt. Der vorrangige Fokus liegt weiterhin darauf, die Marktposition national und international zu stärken, zukünftige Chancen zu nutzen und dabei Werte für sämtliche Stakeholder zu schaffen. Auch 2025 sollen wichtige Investitionen weiter vorangetrieben werden. Neben der Fertigstellung und Zulassung weiterer Produkte für die anstehende Umstellung auf Post Quantum Kryptographie liegt ein Fokus auf der SINA Cloud, der fortschreitenden Digitalisierung des Behördenumfelds sowie der Umstellung auf das "as-a-service"- Geschäft, insbesondere im Gesundheitsbereich. "Das Marktumfeld bleibt 2025 insbesondere in Deutschland im ersten Halbjahr im öffentlichen Sektor durch die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl im Februar herausfordernd. Andererseits sind die Megatrends weiter intakt und die geopolitischen Entwicklungen unterstützen unser Geschäftsmodell", erläutert Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. "Wir sind führend in Deutschland mit innovativen Cybersecurity-Lösungen und stehen im ständigen Austausch mit unseren Kundengruppen, um unsere bewährten Produkte weiter auszubauen und neue Sicherheitslösungen zu entwickeln", so Deininger weiter. "Daher erwarten wir auch 2025 eine anhaltend starke Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen, die vor allem im zweiten Halbjahr besonders sichtbar werden sollte. Zu Beginn des Jahres lag der feststehende Auftragsbestand bereits bei 205,3 Mio. Euro und damit höher, als im Vorjahr (190,2 Mio. Euro). Auf dieser Basis erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 425 Mio. Euro. Unser definiertes strategisches Ziel ist es, dass unser Wachstum mit einer attraktiven nachhaltigen Profitabilität einhergeht. Um dies zu erreichen, konzentrieren wir uns in unserer kurzfristigen Planung wie im Vorjahr auch 2025 einerseits auf interne Maßnahmen, die unsere Produkte, unsere Organisation und ihre Abläufe optimal auf die sich ständig wandelnde Geschäftstätigkeit anpassen. Andererseits investieren wir in beträchtlichem Umfang in Forschung und Entwicklung, um unser Portfolio erfolgreich auszubauen. Flankiert werden diese Maßnahmen durch ein laufendes Screening des Marktes, um attraktive M&A-Ziele zu finden, die unser Produkt- und Serviceportfolio ideal ergänzen oder erweitern. Daher streben wir für das Geschäftsjahr 2025 eine gesunde Profitabilität in etwa auf Vorjahresniveau an. Als EBIT-Marge erwarten wir dementsprechend 9,5 bis 11,5 Prozent" erläutert Deininger weiter. Der Geschäftsbericht 2024 steht unter https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzmitteilungen zum Download bereit. secunet wird am 28. März 2025 um 10 Uhr eine Analystenkonferenz über die Plattform Airtime zu den vorläufigen Ergebnissen durchführen. Kontakt Stephanie Kniep Director Investor Relations Tel: +49 201 5454-3426 E-Mail: investor.relations@secunet.com secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen http://www.secunet.com ISIN: DE0007276503 WKN: 727650 Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart secunet - Schutz für digitale Infrastrukturen secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben. Über 1000 Experten und Expertinnen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 407 Mio. Euro. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com . Disclaimer Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. 