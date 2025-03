© Foto: Unsplash

Der Goldpreis hat am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht. Auslöser war die wachsende Furcht vor einer Eskalation im globalen Handelskonflikt, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle angekündigt hatte.Investoren flüchteten daraufhin verstärkt in das Edelmetall, das traditionell als Schutz in unsicheren Zeiten gilt: Der Spotpreis für Gold stieg am Freitagmorgen um 0,8 Prozent auf über 3.080 US-Dollar pro Unze. Es wäre bereits der vierte wöchentliche Anstieg in Folge. "Gold hat im Moment Rückenwind. US-Handelspolitik, US-Fiskalpolitik, Geopolitik und eine Wachstumsverlangsamung - alles weht in Richtung Gold", sagte Kyle Rodda, Finanzmarktanalyst bei Capital.com. Der nächste …