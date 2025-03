ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks will im laufenden Jahr weiter wachsen. Der Umsatz soll um knapp fünf Prozent auf rund 425 Millionen Euro zulegen, wie das seit Wochenbeginn im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürfte zwischen 9,5 und 11,5 Prozent liegen. Das Marktumfeld bleibe insbesondere im öffentlichen Sektor in Deutschland durch die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl herausfordernd, hieß es weiter. Der Auftragsbestand sei zu Beginn des Jahres aber bereits höher als im Vorjahr. Zudem rechnet Secunet-Chef Axel Deininger mit einer anhaltend starke Nachfrage nach Sicherheitslösungen, "die vor allem im zweiten Halbjahr besonders sichtbar werden sollte."



Vorläufige Zahlen zum vergangenen Jahr bestätigte Secunet. So stieg der Umsatz von 393,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 406,4 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 42,5 Millionen knapp unter dem Vorjahresniveau. Die operative Marge betrug 10,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente Secunet 27,9 Millionen Euro nach 29,0 Millionen Euro im Jahr 2023.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Secunet einen Chefwechsel im kommenden Jahr angekündigt. Der Vertrag von Deininger werde nicht über den regulären Ablauf zum 31. Dezember 2025 verlängert. Marc-Julian Siewert soll ab Juli in den Vorstand bestellt werden und sei dann gleichzeitig Deiningers designierter Nachfolger.

Secunet ist nach eigener Aussage Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und unter anderem auf die Sicherheit in der Cloud spezialisiert. Zu seinen Kunden zählt Secunet unter anderem die Bundesministerien und mehr als zwanzig im Dax notierte Konzerne./niw/mis