NurExone Biologic! Mit dem ExoPTEN-ODS ins Herz der Nasdaq Händler?!

CEO Dr. Lior Shaltiel bestätigte kürzlich Insti-Interesse für das angestrebte Nasdaq-IPO von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)!

Ohne jeden Zweifel würde der Aufstieg des Unternehmens an die Nasdaq dieses mit einem Schlag aus dem Schatten ins Licht führen. Der Grund ist ExoPTEN, ein Wirkstoff, der möglicherweise sogar bekannte Biotech-Größen vor Neid erblassen lassen wird! Tierversuchsmodelle deuten darauf hin, dass ExoPTEN Querschnittlähmung nach akuten Rückenmarksverletzungen und Erblindung beim "Grünen Star" verhindern kann. Den begehrten Orphan-Drug-Status (ODS) von FDA und EMA hat man bereits vorab in der Tasche.

Auf der BioProcess International in Hamburg referieren Vertreter von BioNTech, Novartis, Takeda, Bayer, Merck, Roche, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, vor über 800 Teilnehmern aus über 80 verschiedenen BioTech Unternehmen. Unter dem Veranstaltungsmotto "Isolation aufbrechen. Neue Ideen anregen. Die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen." wird auch Dr. Lior Shaltiel von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) einen Vortrag halten. Eine große Chance, dass Vertreter der genannten BioTech Giganten auf das kleine Unternehmen aus Israel aufmerksam werden.

Titel seines Voertrags wird sein: Transformation der Behandlung von Rückenmarksverletzungen: NurExones bahnbrechende Exosomen-basierte siRNA-Therapie und wachsende Pipeline für neuronale Regeneration.

Zacks: 580%

Das Rekord-Volumen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), nach den zuletzt veröffentlichten Studien-Ergebnissen, hat diese Aktie richtiggehend wachgeküsst. Jetzt mit spektakulären Daten in der Tasche, sollte es noch leichter sein das geplante Nasdaq-Listing (mehr dazu gleich) rasch durchzuziehen! Analyst Brad Sorensen gibt in seiner Analyse mit dem Titel "Tests bestätigen Potenzial für die Genesung nach Rückenmarksverletzungen" die Bewertung von 3,05 USD (4,36 CAD) = 580% (Link)

Studienergebnisse

Die zuletzt veröffentlichten, sensationellen Wirksamkeits- und Dosierungsstudien erfolgen im Vorfeld der Einreichung des IND-Antrags und der behördlichen Zulassung (FDA und EMA) für erste Studien am Menschen. Die Erkenntnisse sind bahnbrechend, denn es zeigt sich, dass der ExoPTEN-Wirkstoff von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) die Motorik, aber auch die Durchblutung, nach akuten Rückenmarksverletzungen signifikant schneller wiederherstellt als in der unbehandelten Kontrollgruppe. Auch der Wiederherstellungsgrad ist z.B. sechs Wochen nach der Verletzung rund 150% höher!

Zuletzt: NurExone Biologic's Preclinical Study Reveals ExoPTEN's Potential to Enhance Motor Function, Blood Flow and Accelerate Spinal Cord Injury Recovery

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat eine wichtige präklinische Studie im Rahmen der laufenden Zulassungsvorbereitungen und der Einreichung des Prüfantrags (IND) erfolgreich abgeschlossen. Die neue Studie, die das Unternehmen auf dem Weg zu ersten klinischen Studien am Menschen voranbringt, zeigte, dass die Behandlung mit ExoPTEN sowohl zur Wiederherstellung der Motorik als auch zu einer signifikanten Verbesserung der Durchblutung an der Stelle der Rückenmarksverletzung führt - ein wesentlicher Faktor für die Gewebeheilung und die funktionelle Erholung.

"Diese präklinische Studie untersuchte insbesondere die Wirksamkeit des Dosierungsschemas und lieferte wichtige Daten für unseren Prüfantrag (IND). Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von ExoPTEN, die natürlichen Reparaturprozesse des Körpers nach einer Rückenmarksverletzung zu verbessern. Die vergrößerten Blutgefäße deuten auf eine verbesserte Durchblutung hin, die für die Heilung geschädigten Gewebes unerlässlich ist. Zusammen mit der beobachteten funktionellen Erholung untermauern diese Erkenntnisse das Potenzial von ExoPTEN als therapeutischer Kandidat. Wir sind bestrebt, unseren Ansatz weiter zu verfeinern und klinischen Studien näher zu kommen." - Dr. Tali Kizhner, Leiterin Forschung und Entwicklung bei NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

Die Studie verglich zwei Dosierungsschemata von ExoPTEN: eine einzelne hohe Dosis am Operationstag versus eine niedrigere Dosis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Beide Behandlungsgruppen zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Verbesserungen der motorischen Funktion, gemessen anhand der modifizierten Basso-Beattie-Bresnahan-Skala (BBB).

Blau: 5 kleine Dosen täglich (4 × 108 ExoPTEN), Orange: 1 hohe Dosis (1,6 × 109 ExoPTEN), Grau: keine Behandlung

Die histologische Analyse ergab zudem, dass die Behandlung mit ExoPTEN die durchschnittliche Blutgefäßgröße signifikant vergrößerte.

Blau: 5 kleine Dosen täglich (4 × 108 ExoPTEN), Orange: 1 hohe Dosis (1,6 × 109 ExoPTEN), Grau: keine Behandlung

Größere Blutgefäße deuten auf eine verbesserte Durchblutung hin, die eine entscheidende Rolle bei der Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen für die Gewebereparatur spielt.

NurExone wird sein präklinisches Programm fortsetzen, um das therapeutische Profil von ExoPTEN im Rahmen des Prozesses zur Einreichung des IND-Antrags und der behördlichen Zulassung für erste Studien am Menschen weiter zu verfeinern.

News-Fazit:

Die wichtigste Erkenntnis, neben der Tatsache, dass ExoPTEN unabhängig von der Verabreichungsart eine deutliche Verbesserung bewirkt, ist die Tatsache, dass es nach aktuellem Wissensstand sinnvoll ist, nach akuten Rückenmarksverletzungen eine höhere Dosis ExoPTEN anstelle von aufeinanderfolgenden kleinen Dosen zu verabreichen.

Somit deckt man mit dem ExoPTEN-Wirkstoff gleich zwei heiße Eisen im Medizinsektor ab. Die eben beschriebene äußerst positive Wirkung bei akuten Rückenmarkverletzungen, aber auch beim "Grünen Star" einer Augennerv-Erkrankung, die zur kompletten Erblindung führen kann (gleich mehr dazu) - beides Erkrankungen, bei denen es derzeit keine medizinische Hilfe gibt.

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung

Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

