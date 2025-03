Die Vossloh-Aktie schoss am Donnerstag zeitweise um mehr als +7% nach oben auf ein Hoch bei 68 € und gehörte damit zu den Top 5-Werten im deutschen Small-Cap-Index SDAX. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Operative Verbesserungen Für Kauflaune sorgen die Zahlen, die der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern am Donnerstagmorgen präsentiert hat. Dabei lagen die Ergebnisse nur am unteren Ende der ...

