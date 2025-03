NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen. Die für 2025 angepeilte Eigenkapitalrendite (RoTE) von 10 Prozent sei seit langer Zeit der "Polarstern" für den Wandel der Frankfurter gewesen, schrieb Analyst Chris Hallam am Donnerstag anlässlich angekündigter Personalien. Die nun lange vorab avisierten Änderungen im Vorstand zeigten Konsistenz bezüglich dieses Renditeziels genauso wie ausreichend Übergangszeit mit Blick auf eine Strategie über 2026 hinaus./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 18:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008