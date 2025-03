Stuttgart, Deutschland (ots) -Nie ist ein Sicherheitstraining für Motorradfahrer wichtiger als zu Beginn der Saison: "Nach mehreren Monaten ohne Praxis ist die Fahrtechnik bei den meisten etwas eingerostet und kann eine Auffrischung gebrauchen", sagt Uwe Seitz, Chefredakteur des Magazins MOTORRAD. Idealerweise holt man sich diese nicht auf der Hausstrecke, sondern bei einem Fahrsicherheitstraining. Seitz: "Unsere Kooperation mit dem ADAC zur Safety League ist das ideale Angebot, denn so kann man auf abgesperrtem Terrain und unter Anleitung von professionellen Coaches wieder ein gutes Gefühl für die eigene Maschine bekommen und das eigene Können auf Top-Niveau bringen."Als Bonus haben alle Teilnehmenden an einem ADAC-Motorradtraining die Chance, sich mit ihrer Bestätigungsurkunde bei der MOTORRAD Safety League zu bewerben und mit etwas Glück zu einem der vier Halbfinalveranstaltungen eingeladen zu werden. Dort werden jeweils die zwei Besten ermittelt, die beim Finale im Rahmen des MOTORRAD action team-Perfektionstrainings auf der Nürburgring-Nordschleife dabei sein dürfen. Auf diesem einmaligen Kurs in der Eifel erwarten sie zwei unvergessliche Motorradtage, Hotel und Verpflegung inklusive. Bewerben können sich alle, deren ADAC-Fahrsicherheitstraining nicht länger als Juni 2024 zurückliegt. Unterstützt wird die Aktion, die für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgt, von den Partnern BMW Motorrad, Bridgestone, Held Biker Fashion und SAS-TEC body protection systems."Die MOTORRAD Safety League geht damit bereits in die vierte Runde, und in jedem Jahr haben mehrere tausend Menschen teilgenommen", sagt Uwe Seitz. "Sie übernehmen damit Verantwortung für mehr Sicherheit für sich und andere, und wir freuen uns, das unterstützen zu können."Alle Infos zur Anmeldung gibt es unter adac.de/safetyleague. Bei Fragen: safetyleague@motorpresse.de.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133391/6000600