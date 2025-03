Gold-Rallye: So lange dauert der Anstieg noch

Anzeige / Werbung Gold mit positiven Intermarkets seit Februar 2024! Gold hat zwei wesentliche fundamentale Haupt-Einflussfaktoren: Inflation und Anleihenrenditen (Zinsen). Basierend darauf arbeitet unser bewährtes Forecast-Modell und zeichnet die groben, zu erwartenden Schwünge, für 2 1/2 Jahre in die Zukunft. Anhand des Charts kann jeder nachvollziehen, dass mit einer Ausnahme (Herbst 23- Februar '24) alle Prognosen korrekt waren. Und das bei 2 1/2 Jahren Prognosehorizont! Die aktuelle Rallye wurde ganz präzise angekündigt für die Zeit von Februar 2024 bis Juli 2025. Für unsere Handels-Praxis bedeutet das, dass wir ab Juli schrittweise unsere Long-Positionen reduzieren. Wir wissen, dass Gold in Trendphasen unglaublich hartnäckige Trends ausbildet. Wir wissen zudem, dass der Forecast ab Juli in eine potenzielle Zwischenkorrektur geht, auf die aber eine weitere Welle für die Longseite folgen soll. Wirklich bearish wird das Bild erst ab Mai 2026. Der Plan ist, bis Mai 2026 netto Long zu bleiben, jedoch ab Juli 2025 die Positionen schrittweise zu reduzieren, um dann ab Mai '26 auf die Shortseite zu wechseln. Verdiene nebenberuflich ein Haupteinkommen von 89.000$ p.a. mit dieser Strategie 1,2 Millionen Gewinn nebenberuflich in den letzten 10 Jahren und 56 Jahre Historie für diesen hochprofitablen Trading-Ansatz! JETZT genaue Informationen einholen:https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,XD0002746952,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

