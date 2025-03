NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 48 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Ungewissheit über die Aussichten für das Jahr 2026 dürfte dazu führen, dass sich die Aktien des Halbleiterzulieferers zunächst lediglich in einer gewissen Bandbreite bewegen dürften, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unsicherheit gebe es vor allem mit Blick auf die Nachfrage nach Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 14:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235