DJ Deutsche Erwerbstätigkeit im Februar leicht gesunken

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Februar leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen sank saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat leicht um 10.000 Personen (0,0 Prozent), nach einem ebenfalls geringfügigen Rückgang um 9.000 Personen im Januar. In den Monaten Oktober bis Dezember 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um durchschnittlich jeweils 7.000 Personen gestiegen.

Nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen im Februar gegenüber Januar in ähnlichem Umfang zurück, und zwar um 16.000 Personen (0,0 Prozent). Im Februar-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich dagegen noch um 27.000 Personen gestiegen.

