Das Frankfurter Geldinstitut beendet seine Kapitalmaßnahmen für 2024 und plant eine Dividendenerhöhung auf 65 Cent je Aktie, mit Ausschüttungszielen von 100% für 2025.

Die Commerzbank AG hat ihr Aktienrückkaufprogramm am 26. März 2025 erfolgreich zum Abschluss gebracht. Seit Beginn des Programms am 14. Februar 2025 erwarb das Finanzinstitut insgesamt 18.335.008 eigene Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 400 Millionen Euro zu einem Durchschnittskurs von etwa 21,81 Euro je Aktie. Dies entspricht einem Anteil von 1,5 Prozent am Grundkapital der Bank. Im Rahmen der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2024 beläuft sich das Volumen der zurückgekauften Aktien auf beachtliche 1 Milliarde Euro, wenn man den zwischen November 2024 und Januar 2025 durchgeführten Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro miteinbezieht.

Die Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp äußerte sich zufrieden über den Abschluss: "Mit dem Aktienrückkauf haben wir einen weiteren wichtigen Teil unserer Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen." Insgesamt plant die Commerzbank, rund 1,73 Milliarden Euro und damit 71 Prozent des Nettoergebnisses nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen an ihre Aktionäre zurückzugeben. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 summiert sich die Kapitalrückgabe auf beeindruckende 3,1 Milliarden Euro, was die ursprünglichen Zusagen der Bank übertrifft.

Ausblick auf die Dividendenstrategie

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Commerzbank ?

Neben den Aktienrückkäufen soll die Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2024 auch eine Dividende in Höhe von 65 Cent je Aktie umfassen, was nahezu eine Verdoppelung gegenüber der Vorjahresdividende von 35 Cent darstellt. Dieser Vorschlag wird der Hauptversammlung am 15. Mai 2025 unterbreitet werden und würde bei Zustimmung zu einer Dividendenzahlung von voraussichtlich rund 733 Millionen Euro führen. Finanzvorstand Carsten Schmitt skizzierte bereits die Strategie für die kommenden Jahre: "Wir wollen unsere Profitabilität nachhaltig steigern und basierend darauf die Kapitalrückgabe an unsere Aktionäre kontinuierlich erhöhen." Für das Geschäftsjahr 2025 strebt die Bank eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent des Nettoergebnisses vor Restrukturierungskosten und nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen an, was die attraktive Dividendenperspektive für Anteilseigner unterstreicht.

Anzeige

Commerzbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Commerzbank-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Commerzbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Commerzbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...