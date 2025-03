Die GameStop-Aktie könnte vor einem erneuten Short-Squeeze stehen. Nach einem massiven Anstieg des Short-Volumens um 234 Prozent innerhalb von 24 Stunden hat die New Yorker Börse eine sogenannte Short Sale Restriction (SSR) verhängt. Grund: Der Kurs der Aktie fiel am gestrigen Handelstag um 22 Prozent, nachdem Zweifel an den Plänen des Unternehmens aufkamen, Bitcoin zu erwerben.

