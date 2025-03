Stacey Cunningham, ehemalige President der New York Stock Exchange, John Graham-Cumming, ehemaliger CTO von Cloudflare, und Dr. Karim Lakhani, Professor an der Harvard Business School, treten dem Cloudflare-Vorstand bei

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, gab heute drei neue Ernennungen in seinen Vorstand bekannt: Stacey Cunningham, die ehemalige President der New York Stock Exchange, John Graham-Cumming, der ehemalige CTO von Cloudflare, und Dr. Karim Lakhani, Professor für Business Administration an der Harvard Business School.

"Ich freue mich, Stacey, John und Karim in unserem Vorstand willkommen zu heißen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer, CEO und Co-Vorsitzender des Vorstands von Cloudflare. "Stacey bringt eine Fülle von finanziellem und betrieblichem Scharfsinn mit; John bringt tiefgreifendes technisches Wissen mit und kennt unser Geschäft genau; und Karim ist einer der weltweit führenden Experten für KI-gesteuerte Geschäftstransformation. Ich freue mich darauf, eng mit ihnen und dem gesamten Vorstand zusammenzuarbeiten, während wir unsere Mission fortsetzen, ein besseres Internet aufzubauen."

Cunningham ist derzeit als Operating Partner bei Advent International tätig, sitzt im Vorstand der New York Stock Exchange und ist als Berater für Privatunternehmen und das Psaros Center for Financial Markets and Policy der Georgetown University tätig. Cunningham war zuvor President der NYSE Group und damit die erste Frau an der Spitze der Börsengruppe.

"Cloudflare befindet sich an einem entscheidenden Punkt seiner Geschichte und ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich uns bieten", sagte Cunningham.

Graham-Cumming war mehr als 13 Jahre bei Cloudflare tätig, zuletzt als Chief Technology Officer. Er ist ein langjähriger Verfechter von Open-Source-Software, der ursprüngliche Autor von POPFile, einem plattformübergreifenden Open-Source-E-Mail-Spam-Filterprogramm für maschinelles Lernen, der Autor von zwei Büchern und Mitbegründer von Electric Cloud, einem Anbieter von DevOps-Tools zur Release-Automatisierung. Graham-Cumming war an vorderster Front der Technologie des maschinellen Lernens tätig, lange bevor es sich zu dem entwickelte, was wir heute als KI kennen. Sein tiefes technisches Fachwissen, gepaart mit seinem Verständnis für das Geschäft, die Branche und die Kundenbedürfnisse von Cloudflare, wird von unschätzbarem Wert bleiben. Graham-Cumming stammt ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich und lebt jetzt in Portugal. Er besitzt die britische und die französische Staatsbürgerschaft. Er erwarb einen B.A. und M.A. in Mathematik und Informatik und promovierte anschließend an der Universität Oxford in formalen Methoden für sichere Computersysteme.

"Ich bin bei Cloudflare eingestiegen, als das Unternehmen 25 Mitarbeiter hatte, und habe mit dem Team die zugrunde liegende Technologie mit aufgebaut, die es uns ermöglicht, heute etwa 20 Prozent des Internets zu betreiben. Da die Welt heute auf ein ständig verfügbares Internet angewiesen ist, bietet sich uns eine riesige Chance. "Ich fühle mich geehrt, Cloudflare in dieser neuen Funktion bei der nächsten Wachstumsphase weiterhin zu unterstützen", sagte Graham-Cumming.

Dr. Lakhani ist der Dorothy Michael Hintze Professor of Business Administration an der Harvard Business School (HBS), Mitbegründer und Gründungsvorsitzender des Digital Data Design Institute in Harvard sowie Gründer und einer der Hauptforscher des Laboratory for Innovation Science in Harvard. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen KI, Innovation und Open-Source-Zusammenarbeit bringt eine unverwechselbare und wertvolle Perspektive in die Unternehmensführung von Cloudflare ein, während das Unternehmen weiterhin die Zukunft der Internetsicherheit und -leistung gestaltet. Lakhani ist Co-Autor des preisgekrönten Bestsellers "Competing in the Age of AI" (2020, HBR Press) und ein vertrauenswürdiger Berater für die KI-Transformation für die Führungsetage mehrerer Fortune-500-Unternehmen. An der Harvard Business School hat er bahnbrechende Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte konzipiert und durchgeführt, die Tausende von Führungskräften in die Lage versetzt haben, KI-Strategien zu entwickeln, die Wettbewerbsvorteile schaffen.

"Ich freue mich darauf, mit dem Cloudflare-Vorstand zusammenzuarbeiten, um durch Innovation weiterhin etwas zu bewirken und zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen", sagte Dr. Lakhani.

Mit dem Beitritt dieser neuen Führungskräfte zum Vorstand von Cloudflare ist Maria Eitel nach sieben Jahren engagierter Tätigkeit aus dem Vorstand ausgeschieden. Eitel war seit 2018 Mitglied des Vorstands von Cloudflare, noch vor dem Börsengang des Unternehmens im September 2019. Während ihrer Amtszeit im Vorstand spielte Eitel eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Cloudflare zu einem börsennotierten Unternehmen, unter anderem als erste Vorsitzende des Vergütungsausschusses. In ihrer letzten Position als Vorsitzende des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses leitete sie die Bemühungen des Vorstands, die nächste Gruppe von Direktoren zu ermitteln, und unterstützte das Unternehmen bei der Bewältigung der nächsten Wachstumsphase als führendes Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds.

"Es war mir eine Ehre, zusammen mit meinen Vorstandskollegen im Vorstand von Cloudflare zu arbeiten und das Wachstum des Unternehmens während einiger seiner bisher größten Meilensteine zu unterstützen. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, und werde auch weiterhin die Erfolge des Teams feiern, während es das enorme Potenzial von Cloudflare nutzt, um die Zukunft des Internets mitzugestalten", sagte Eitel.

"Wir sind Maria für ihre Führungsqualitäten und ihre Beratung in den letzten sieben Jahren dankbar. Sie brachte eine Fülle von Kenntnissen in unseren Vorstand ein und spielte eine Schlüsselrolle in einer sehr wichtigen Phase unserer Geschichte, als wir von einem Privatunternehmen zu einem börsennotierten Unternehmen wurden, und darüber hinaus. "Ich bin dankbar für alles, was sie zu Cloudflare beigetragen hat", sagte Matthew Prince, Mitbegründer, CEO und Co-Vorsitzender des Vorstands.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Produkten und Technologien von Cloudflare, zur technologischen Entwicklung von Cloudflare, zu zukünftigen Betriebsergebnissen, zur Finanzlage, zu Betriebsabläufen, zum Wachstum, zu Initiativen, zu Strategien und zu zukünftigen Markttrends, zu den Erwartungen von Cloudflare hinsichtlich der Aufnahme neuer Mitglieder in den Vorstand sowie zu Kommentaren des CEO von Cloudflare und der neuen und ehemaligen Mitglieder des Vorstands. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von Cloudflare auf Formular 10-K, der am 20. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com