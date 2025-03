Emittent / Herausgeber: HRK LUNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Private Equity

Private Equity-Gesellschaft Seven2 wird Mehrheitseigentümerin des bankenunabhängigen Vermögensverwalters HRK LUNIS (News mit Zusatzmaterial)



28.03.2025 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





28.03.2025

Private Equity-Gesellschaft Seven2 wird Mehrheitseigentümerin des bankenunabhängigen Vermögensverwalters HRK LUNIS Frankfurt, 28.03 2025 - Der bankenunabhängige Vermögensverwalter HRK LUNIS bekommt einen neuen Mehrheitseigentümer: Das Private Equity-Unternehmen Seven2, einer der führenden europäischen Private Equity-Investoren, hat eine Vereinbarung mit den Aktionären der HRK LUNIS getroffen, durch welche Seven2 eine Mehrheitsbeteiligung an der HRK LUNIS erwirbt. Das Managementteam um HRK LUNIS-Gründer Andreas Brandt wird weiterhin die Verantwortung für das Unternehmen tragen und sich im Zuge der Transaktion signifikant beteiligen. Seven2 und das Management der HRK LUNIS streben die weitere Expansion in der DACH-Region und Fortsetzung der Buy & Build-Strategie für die kommenden Jahre an. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS, erklärt: "Mit Seven2 haben wir den richtigen Partner an der Seite, um das organische und anorganische Wachstum weiter voranzutreiben und die gute Positionierung im Markt der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, aber auch in der DACH-Region weiter auszubauen. Seven2 kann uns dabei mit seiner Erfahrung und Know-how bei der Vorbereitung und Begleitung von weiteren M&A-Transaktionen ausgezeichnet unterstützen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch dem Team von Seven2 danken, das in hervorragender Zusammenarbeit zum Erreichen dieses für die HRK LUNIS strategisch wichtigen Meilensteins beigetragen hat." Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied der HRK LUNIS, ergänzt: "Seven2 und HRK LUNIS passen ausgezeichnet zusammen, sowohl im Hinblick auf unsere strategische Ausrichtung als auch auf die gemeinsame DNA unserer Teams. Zusammen mit Seven2 als neuem Mehrheitseigentümer wollen wir uns mit neuen Technologien auseinandersetzen und bewerten, welche davon sich für den Einsatz in unserer Organisation eignen und unseren Kundinnen und Kunden den größten Mehrwert bieten. Wir möchten in der Lage sein, uns schnell an Kundenbedürfnisse und Veränderungen anzupassen, die eigenen Prozesse zu optimieren und möglichst effizient zu gestalten, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein," so Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied der HRK LUNIS. Dr. Florian Wolff, Partner Seven2, erklärt: "Unser Investment in die HRK LUNIS ist Zeugnis für die hohe Qualität und Expertise des HRK LUNIS-Teams sowie die einzigartige Unternehmenskultur, mit der die HRK LUNIS seit Jahren Branchenstandards setzt und die Erwartungen der Kunden regelmäßig übertrifft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem leidenschaftlichen Team." Dr. Ilinca Rosetti, Operating Partner JC Flowers: "HRK LUNIS ist ein großartiges Unternehmen, und die Entwicklung in den letzten Jahren hat neue Maßstäbe für Unternehmertum und Professionalität im deutschen Markt für unabhängige Vermögensverwalter gesetzt. Wir danken Andreas und seinem Team für ihren kontinuierlichen Einsatz bei der gemeinsamen Gestaltung dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Wir sind ermutigt durch die Chancen in der DACH-Region und sind überzeugt, dass der Weg von HRK LUNIS in Zukunft von weiterem Erfolg an der Seite von Seven2 geprägt sein wird." Über HRK LUNIS HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 6,6 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 19 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de Über Seven2 Seven2 ist eine führende europäische Private Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Paris.

Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in ganz Europa spezialisiert. Die Hauptinvestitionsbereiche sind Dienstleistungen, Telekommunikation und Technologie. Seven2 verwaltet ein beträchtliches Vermögen im Bereich Private Equity und legt viel Wert darauf, das Potential ambitionierter Unternehmen zu fördern. Früher bekannt als Apax Partners, ist Seven2 heute in verschiedenen europäischen Ländern aktiv, darunter Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz. Niederlassungen werden u.a. in Mailand, München und Amsterdam unterhalten. Mit seinem aus 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehenden Team ist Seven2 ein sehr erfahrener und etablierter Akteur im europäischen Private Equity-Markt, der sich auf langfristige Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seven2.eu Über J.C. Flowers J.C. Flowers ist eine führende Private Equity-Firma, die weltweit im Finanzdienstleistungssektor investiert. Gegründet im Jahr 1998, hat die Firma mehr als 18 Milliarden US-Dollar an Kapital in 67 Portfoliounternehmen in verschiedenen Sektoren wie Bankwesen, Versicherungen, Spezialfinanzierungen und Vermögensmanagement investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.jcfco.com Kontakt HRK LUNIS Anika Perlewitz Public Relations Telefon +49 (0) 69 6677 3835 12 Joachim Spiering Corporate Communications Telefon +49 (0) 89 216686 56 Zusatzmaterial zur Meldung:



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.