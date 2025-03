© Foto: Unsplash

Toyota Motor hat im Februar erneut einen Anstieg der weltweiten Produktion verzeichnet. Doch Trumps Autozölle könnten den Japanern den Motor abwürgen.Der größte Autobauer der Welt meldete am Freitag ein Produktionsplus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt liefen 779.790 Fahrzeuge vom Band. Besonders in Japan legte Toyota kräftig zu: Die Inlandsproduktion stieg um 16 Prozent, während der Ausstoß außerhalb Japans um weniger als ein Prozent zunahm. Der Aufschwung folgt auf ein schwieriges Jahr, in dem Toyota mit den Folgen eines Zertifizierungsskandals auf seinem Heimatmarkt zu kämpfen hatte. Nun scheint der Konzern wieder Tritt zu fassen - zumindest im Inland. Der Absatz in …