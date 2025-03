Köln (ots) -Große Überraschung bei "Alles was zählt": Schlager- und Reality-TV-Star Anna-Carina Woitschack übernimmt in der beliebten RTL-Daily eine Gastrolle als Mode-Vloggerin Vivienne, die Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck) interviewt. Die Folge 4.700 wird am 20.5.2025 bei RTL ausgestrahlt (sowie eine Woche vorab auf RTL+) und ist bereits abgedreht.Für Anna-Carina Woitschack, die aus einer Puppentheater-Familie stammt und 25 Jahre im Wohnwagen lebte, ist es die erste Schauspiel-Rolle. Bekannt wurde sie im Jahr 2011 mit dem Format "Deutschland sucht den Superstar", danach trat sie unter anderem in verschiedenen Reality-Formaten wie u. a. "Die Verräter" und "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" auf."Es war eine aufregende Erfahrung, mal etwas ganz anderes zu machen. Es war definitiv ein Abenteuer!", berichtet Anna-Carina über ihr Debüt am Serien-Set und verrät: "Bei meiner ersten Szene musste ich erstmal richtig reinkommen, aber alle wussten, es ist mein erstes Mal. Wir haben viel gelacht, besonders, als ich meine ersten Zeilen immer wieder verpatzt habe."Ihre Rolle Vivienne, mit der sie sich durchaus identifizieren konnte, hat sich mit einem Mode-Vlog selbstständig gemacht. Um ihre Follower zu begeistern, wirft Vivienne immer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und scheut sich auch nicht davor, brisante Geheimnisse aufzudecken, doch ihr journalistischer Ehrgeiz könnte sie schon bald in eine gefährliche Situation bringen..."Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Nina VollweilerPresse Partner KölnT: +49 (0)221-165 343 57vollweiler@presse-partner-koeln.deFrauke WieldtSenior BildredakteurinT: +49 221-456-74278frauke.wieldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6000701