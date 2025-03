Bonn (www.anleihencheck.de) - Die private Konsumnachfrage in Norwegen erholte sich im Januar mit einem saisonbereinigten Plus von 1,5 Prozent zum Vormonat, nachdem sie im Dezember um 1,1 Prozent geschrumpft war, so die Analysten von Postbank Research.Die im Dezember noch deutlich angestiegene Arbeitslosenquote sei zu Jahresbeginn von 2,3 auf 2,2 Prozent gesunken. Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sei im Januar um 1,5 Prozent zum Vormonat zurückgegangen. Dies stehe im Gegensatz zu den zuletzt verbesserten PMIs, die für Januar und Februar weiter in den expansiven Bereich geklettert seien. ...

