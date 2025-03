BYD hat in China den Verkauf des Yangwang U7 gestartet. Die 960 kW starke Luxuslimousine mit vier E-Motoren ist wahlweise als reines BEV oder PHEV mit zusätzlichen Verbrenner erhältlich und kostet mit Preisen ab 628.000 Yuan (ca. 80.000 Euro) deutlich weniger als bisher angenommen. Bisher hatte Yangwang betont, in der "1-Million-Yuan-Klasse" aktiv zu sein, also mit Fahrzeugen zu Preisen ab umgerechnet etwa 127.500 Euro. Tatsächlich fällt die Yangwang-Limousine ...

