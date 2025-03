FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0780 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch auf Wochensicht gibt der Kurs leicht nach. Am Montag war der Euro noch bei 1,08 Dollar gehandelt worden.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat die Ankündigung der US-Regierung von Zöllen auf importierte Autos und Teile generell die Stimmung an den europäischen Finanzmärkten belastet, was auch den Eurokurs etwas nach unten zog.

Preisdaten aus der Eurozone gaben der Gemeinschaftswährung am Morgen keine größeren Impulse. In Frankreich hatte sich die Inflation im März überraschend auf dem vergleichsweise geringen Niveau von 0,9 Prozent gehalten. In Spanien schwächte sich die Teuerung hingegen deutlich ab. Die für europäische Vergleichszwecke errechnete Inflationsrate fiel von 2,9 auf 2,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig einen Wert von zwei Prozent an.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt eher auf Konjunkturdaten gerichtet, die für Impulse sorgen könnten. "Heute richtet sich der Fokus wohl vor allem auf die US-Konsum- und Einkommensdaten", heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Bei den Konsumdaten dürften die Investoren auch die dazugehörigen Kennzahlen zur Preisentwicklung im Blick haben. Die Daten stehen am Nachmittag auf dem Programm./jkr/jha/