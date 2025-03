Dortmund (ots) -Wie lassen sich modernste Sortiertechnologien mit der bewährten IBM Power i-Infrastruktur verbinden - ohne die Systemstabilität zu gefährden? Die IT-Experten Andreas Strietholt und Frank Hildebrandt haben mit Task Force CMOne und Profound API eine Lösung entwickelt, die Unternehmen hilft, ihre Prozesse effizient zu modernisieren. Was hinter ihrem Ansatz steckt und wie Witra Logistics und LERROS Moden davon profitieren konnten, erfahren Sie hier.Seit Jahrzehnten setzen viele Unternehmen auf IBM i als stabile und leistungsfähige IT-Plattform - und das aus gutem Grund. Doch wenn es darum geht, moderne Systeme wie vollautomatische Sortieranlagen nahtlos in bestehende IT-Strukturen zu integrieren, stehen viele Betriebe vor einer Herausforderung mit Folgen: Eine fehlende Vernetzung sorgt nicht nur für ineffiziente Prozesse, sondern behindert den gesamten Betrieb. Fehlende Echtzeitinformationen führen zu fehlerhaften Sortierungen, manuelle Nachbesserungen kosten Zeit, und der gesamte Prozess gerät ins Stocken. Ohne eine direkte Kommunikation zwischen Lagerverwaltungssystemen, Transportmanagementsystemen und dem Sortiersystem entstehen Engpässe. Pakete bleiben liegen, Etiketten können nicht validiert werden, und Mitarbeiter müssen händisch korrigieren - eine ineffiziente, fehleranfällige und teure Notlösung. "Ein Sorter ist das Rückgrat eines funktionierenden Betriebs und sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden", betont Andreas Strietholt, Geschäftsführer der Task Force IT-Consulting GmbH. "Umso wichtiger ist es, dass er in die Betriebsstrukturen aufgenommen und der Datenaustausch perfektioniert wird. Wer hier nicht alles aus seinem System herausholt, wirft letztendlich Potenzial zum Fenster hinaus.""Unternehmen stehen bei der Optimierung des Datenaustausches ihres Sorters nicht alleine da", versichert Co-Geschäftsführer Frank Hildebrandt. Mit CMOne, ihrem IT-Change-Management-System für IBM i, helfen die beiden IT-Experten ihren Kunden, IT-Änderungen effizient zu steuern und Ausfälle zu minimieren. Dank ihrer 40-jährigen Erfahrung verbinden sie technologische Kompetenz mit tiefem Verständnis unternehmerischer Prozesse. Davon profitiert auch Witra Logistics und ihr Kunde LERROS Moden: Für den Fashion-Anbieter mit Sitz in Düsseldorf hat Witra Logistics eine hochmoderne, vollautomatische Sorter-Anlage installiert, um höchste Effizienz in der Textillogistik zu gewährleisten. Doch ohne zuverlässigen Datenaustausch bleibt ihr volles Potenzial ungenutzt. Hier kommt die Task Force ins Spiel: Sie stellt sicher, dass IBM i und der Sorter perfekt kommunizieren - für fehlerfreie, synchrone und effiziente Prozesse.Die größte Hürde bei der Modernisierung von SortierprozessenDie Implementierung eines High-Tech-Sortiersystems in eine bestehende IT-Infrastruktur ist eine anspruchsvolle Aufgabe - insbesondere, wenn das zentrale System auf IBM Power i basiert. Für Witra Logistics und LERROS Moden war klar: Die neue Anlage sollte nicht nur schneller und effizienter arbeiten, sondern sich nahtlos in die bestehenden Abläufe einfügen, ohne die bewährte Stabilität des Systems zu gefährden. "Eine der größten Herausforderungen bestand darin, eine Echtzeit-Kommunikation zwischen dem neuen Sorter und IBM Power i zu ermöglichen", erinnert sich Andreas Strietholt. Ohne eine lückenlose Datenübertragung würden schließlich Verzögerungen und Fehlsortierungen entstehen - ein Ausschlusskriterium für einen Logistikpartner, der tagtäglich große Mengen an Textilien und Accessoires für LERROS Moden verarbeitet.Doch es ging nicht nur um die aktuelle Leistungssteigerung - die Lösung musste auch zukunftssicher sein. Witra Logistics wollte flexibel bleiben, um neue Kunden problemlos in das System einzubinden und auf veränderte Marktanforderungen reagieren zu können. Gleichzeitig durfte die Modernisierung die bewährte Stabilität von IBM Power i nicht gefährden. Statt eines riskanten Systemwechsels setzten die Experten der Task Force daher auf eine smarte Integration: eine innovative Lösung, die höchste Effizienz mit der Zuverlässigkeit eines etablierten Systems verbindet.IBM i trifft auf moderne Sortiertechnik: Die Rolle von Profound API und Task Force CMOneNach sorgfältiger Analyse entschied sich das Team um Andreas Strietholt und Frank Hildebrandt für eine smarte Integration, die auf Profound Logics Profound API und Task Force CMOne basiert. "Diese Modernisierungstools ermöglichen eine nahtlose Echtzeit-Kommunikation zwischen dem neuen High-Tech-Sorter und IBM Power i, ohne die Systemstabilität zu gefährden", erklärt Frank Hildebrandt. Statt eines riskanten Systemwechsels wollten die Experten somit REST-APIs einsetzen, um die neuen Tools mit der bestehenden Infrastruktur zu verbinden.Als zentrales Integrationstool dient Profound API, das den Datenaustausch zwischen Sortiersystem und IBM Power i steuert, während CMOne als Change-Management-System eine sichere Verwaltung von IT-Änderungen ermöglicht. Durch den Einsatz von Node.js und JavaScript sollten zudem Schnittstellen für externe Kundensysteme flexibel eingebunden werden. "Auf diese Weise wird unter anderem auch die Verarbeitungskapazität erheblich gesteigert", versichert Andreas Strietholt.Von der Planung zur Perfektion: Wie die erfolgreiche Implementierung gelangDer Lösungsansatz stand - nun begann die Implementierung durch die Experten. Zunächst stand die Modernisierung der Sortierprozesse im Fokus: Das neue System, das über 250 Kartons pro Durchgang verarbeiten kann, wurde mit digitalen Steuerungssystemen, Sensoren und Lasertechnologie ausgestattet. Die Echtzeit-Kommunikation zwischen dem Sorter und IBM i wurde wie geplant durch REST-Schnittstellen ermöglicht, während automatisierte Qualitätskontrollen für eine lückenlose Überwachung sorgten.Parallel dazu optimierte das Team die Systemintegration, indem es flexible REST-gestützte Schnittstellen für eine nahtlose Kundenkommunikation entwickelte. Eine Low-Code-Umgebung wurde geschaffen, um bestehende RPG-Anwendungen ohne großen Programmieraufwand zu erweitern. Mithilfe von Node.js und modernen JavaScript-Anwendungen auf IBM Power i wurde zudem der Datenabgleich in Echtzeit umgesetzt, sodass Bestandsverfolgung und Prozesssteuerung jederzeit präzise erfolgen konnten. Außerdem wurde der gesamte Integrationsprozess durch Task Force CMOne optimiert, um Änderungen effizient zu verwalten und die Systemstabilität zu sichern.Zukunftssicherheit spielte für die IT-Experten ebenfalls eine zentrale Rolle: Die IT-Architektur haben sie modular und skalierbar konzipiert, um das schnelle Onboarding neuer Logistik-Kunden zu ermöglichen und wachsende Transaktionsvolumina problemlos zu bewältigen. "Erweiterte Überwachungsmechanismen garantieren zudem eine langfristige Systemoptimierung", erklärt Andreas Strietholt. Umgesetzt wurde diese Implementierung von einem erfahrenen Task Force-Team, darunter Marc Ramus, verantwortlich für die technische Implementierung, und Nina Müller, die innovative Impulse für die IBM Power i-Entwicklung einbrachte. Nach sorgfältiger Planung, IT-Anbindung, Aufbau und zahlreichen Tests wurde das neue System schließlich erfolgreich in Betrieb genommen - ein Meilenstein für Witra Logistics und LERROS Moden.Von 6.000 auf 12.000 SKU's: Die beeindruckenden Zahlen hinter der IT-ModernisierungDie enge Zusammenarbeit zwischen Task Force und Profound Logic hat für Witra Logistics und LERROS Moden eine völlig neue Effizienzdimension in der Mode-Logistik geschaffen: Durch die gelungene Verschmelzung von traditioneller IBM Power i-Technologie mit modernster Sortiertechnik konnten signifikante Leistungssteigerungen erzielt werden. So führte die Implementierung des neuen Systems zu einer Verdopplung der täglichen Verarbeitungsleistung - von 6.000 auf 12.000 SKUs. Gleichzeitig wurde der Lieferumfang um 30 Prozent gesteigert, was direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Ware im Handel hatte. "Die verkürzten Lieferzeiten haben dafür gesorgt, dass Produkte schneller am Point of Sale verfügbar sind, während gleichzeitig die optimierte Lagerraumnutzung die Betriebskosten senkt", berichtet Oliver Vogt, Director Sourcing & Supply Chain von LERROS Moden.Die erfolgreiche Integration der modernen Sortiertechnologie in das bestehende IBM Power i-System wurde durch flexible REST-Schnittstellen ermöglicht, die eine reibungslose Kommunikation zwischen RPG- und Node.js-Anwendungen sicherstellen. Das Ergebnis: höhere betriebliche Flexibilität, verbesserte Qualitätskontrolle und eine optimierte Lagerhaltung, die längere Verkaufszeiträume ermöglicht.Für Daniel Löffelsender, Geschäftsführer von Witra Logistics, war die Zusammenarbeit mit Task Force ein echter Wendepunkt: "Task Force hat unsere Abläufe mit dieser Implementierung grundlegend verändert. Das System hat die Arbeit für unser Team erheblich erleichtert, insbesondere in Bezug auf das Arbeitsmanagement und die Mitarbeiterzufriedenheit."Er hebt dabei auch hervor, wie entscheidend Vertrauen und verlässliche Begleitung in IT-Projekten sind: "IT-Systemintegrationen führen oftmals zu Verunsicherung - nicht zu Unrecht, wenn man mit dem falschen Partner arbeitet. Viele Betriebe wagen den so wichtigen Schritt nicht aufgrund des fehlenden Vertrauens in eine reibungslose und funktionale IT-Veränderung. Eine Planung aus einer Hand und eine vollumfängliche Begleitung durch einen Spezialisten, der in Verantwortung tritt, ist die Lösung. So konnten wir gemeinsam mit der Task Force dieses Projekt reibungslos meistern und haben auch im Nachgang einen ständigen Ansprechpartner für Fragen und weitere Ideen."Gemeinsam für den digitalen Wandel: Die Erfolgsstrategie hinter der Task Force-Profound-PartnerschaftDie Zusammenarbeit zwischen Task Force und Profound Logic zeigt, wie strategische Allianzen Innovation in IBM i-Umgebungen vorantreiben: Als Teil der Profound Futurization Alliance nutzt Task Force modernste Modernisierungstools, um traditionelle IT-Systeme intelligent zu transformieren. Durch die Verbindung von Profound API mit dem neuen High-Tech-Sorter konnte Witra Logistics seine Prozesse revolutionieren, ohne die bewährte Stabilität von IBM Power i zu gefährden - ein Gewinn für Effizienz, Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit."Wir arbeiten seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich mit Profound Logic zusammen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Software zu modernisieren. Unsere Lösungen reichen von neuen Funktionalitäten über API-Integration bis hin zur Einbindung von KI in die Geschäftsprozesse. Wir sind froh, einen so leistungsstarken Partner zu haben und freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte", betont Marc Ramus, Partner & Softwareentwickler bei Task Force.Mit der erfolgreichen Integration des Sorters und IBM Power i hat Task Force somit eine Lösung geschaffen, die Effizienz, Flexibilität und Wachstumspotenzial vereint. Witra Logistics kann jetzt größere Volumina schneller verarbeiten, neue Kunden einfacher integrieren und bleibt technologisch zukunftssicher. "Dieses Projekt hat uns erneut bewiesen: Wer bestehende Systeme klug modernisiert, statt sie zu ersetzen, gewinnt Zeit, Stabilität und Wettbewerbsvorteile", fasst Andreas Strietholt abschließend zusammen.Sie möchten Ihre IT-Systeme modernisieren, ohne auf die bewährte Stabilität von IBM Power i zu verzichten? Sie möchten Ihre IT-Systeme modernisieren, ohne auf die bewährte Stabilität von IBM Power i zu verzichten? Sie suchen eine Lösung, die Effizienz steigert, Prozesse optimiert und Ihr Unternehmen zukunftssicher macht? Melden Sie sich jetzt bei Andreas Strietholt (https://task-force-it.de/)und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch.