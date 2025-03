Eschborn (ots) -In Berlin steht ein Regierungswechsel bevor und Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen wünschen sich vor allem Entbürokratisierung und Digitalisierung der Behörden. Anreize zur höheren Erwerbsbeteiligung rangieren ebenfalls oben auf der Liste der Prioritäten für die Wirtschaft. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmayCgKgZPo-2Bn7xv96kvIS-2Bz8vUBvt5MD-2FA88blTq0vrieBdmHSo44L1rV04PbhJW7R6NbSvc2i75qA7SNYh8L017l6sQ9I-2FGAvqGcpjKD5I1A-3D-3D6n8O_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS3Z3oEkXNTsu2Md7mxO9kNGu93fI0XpZ9GOjbRaxSFdLz04d4V-2BNcdKv0eQtTO7DhjAIZBEFmzLL27NZfsmZTAM-2B78EvIcTrcFGDvBZxg-2FSiSIfIBk8K7ng-2BEQ-2FoS-2FYmOjyyI0WzArdt30SY6QwdffjmxElnLLeXKfQWri3mggBvrlZtdEiPbEsTCTiSmJH2TLPA69OKi-2FeMJlbR6a4evopC9zpMBx7QmIVNLWO3MyaEQ-3D-3D) (Q1 2025):- Die befragten Personalverantwortlichen räumen dem Bürokratieabbau eine hohe oder eher hohe Priorität ein - und dies fast einstimmig (98 %).- Für Unternehmen bleibt auch die Digitalisierung der Behörden ein Schlüsselthema: 82 % der Unternehmen sehen eine hohe oder eher hohe Priorität für Fortschritte in diesem Bereich.- Von der Bundesregierung werden ebenfalls Anreize für eine höhere Erwerbsbeteiligung erwartet - insbesondere mit Blick auf Menschen, die schon das Renteneintrittsalter überschritten haben und ausländische Fachkräfte.Weniger Papier, mehr TempoEntbürokratisierung hat insbesondere in mittelgroßen Unternehmen (250 - 499 Beschäftigte) hohe Priorität (92 %). Im Branchenvergleich sehen diesbezüglich der Handel und Dienstleistungssektor (jeweils 84 %) mehr Dringlichkeit als die Industrie (80 %). Bei der Digitalisierung der Behörden gibt es hingegen deutlichere Unterschiede in der Priorisierung: Dienstleister räumen diesem Thema deutlich häufiger (54 %) hohe Priorität ein als Handel (49 %) und Industrie (41 %)."Die Aufgaben für die Politik sind klar - weniger Papier und mehr Tempo für die Wirtschaft", erklärt Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Area North East + Business Innovations & Concepts bei Randstad Deutschland. "Genehmigungsverfahren und Berichtspflichten sind nur einige der Baustellen, die dringend mehr Effizienz und Vereinfachung benötigen. Vor allem im Bereich der Digitalisierung besteht großes Potenzial für den Arbeitsmarkt, damit Projekte effizienter genehmigt werden und Unternehmen schneller Arbeitskräfte finden können", ergänzt Susanne Wißfeld.Höhere Erwerbsbeteiligung - aber wie?69 % der Unternehmen sehen auch in Anreizen für mehr Erwerbsbeteiligung eine hohe oder eher hohe Priorität. Zugleich erwarten 56 % Maßnahmen von der Politik für die Förderung der Erwerbstätigkeit über das Renteneintrittsalter hinaus - und 53 % für die vereinfachte Einstellung ausländischer Arbeitskräfte."Anreize für mehr Erwerbsbeteiligung können Unternehmen schon heute setzen, indem sie sich gezielt für ältere Arbeitnehmende öffnen - Altersdiskriminierung ist leider ein andauerndes Phänomen in der Arbeitswelt, obwohl viele Menschen auch im Alter noch arbeiten wollen", fügt Susanne Wißfeld hinzu. "Bei der Fachkräftezuwanderung sind ganz klar verbesserte und praxisnahe gesetzliche Rahmenbedingungen erforderlich, um Talente aus der ganzen Welt anzuziehen und damit einen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels zu leisten."Über die Randstad-ifo-PersonalleiterbefragungDie vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q1 2025 (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmayCgKgZPo-2Bn7xv96kvIS-2Bz8vUBvt5MD-2FA88blTq0vrieBdmHSo44L1rV04PbhJW7R6NbSvc2i75qA7SNYh8L017l6sQ9I-2FGAvqGcpjKD5I1A-3D-3DMebL_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS3Z3oEkXNTsu2Md7mxO9kNGu93fI0XpZ9GOjbRaxSFdLz04d4V-2BNcdKv0eQtTO7DhjAIZBEFmzLL27NZfsmZTAM5vI3C8VtLbR8lG5k5WonZ8cPkEHbuSoQ6ZOPxB8MAz96LHzaXO9RlUlGJQLWoPkzurkZG5K7goDJYSXdU3LEwoY7rGydEpWbDhdJzBSH3XzKegEG7ZiFU20s2wtqEFl2bF6ayj6-2FqvbgCjcISi9poQ-3D-3D). Die Personalleiterbefragung wird quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt. Die Studie befragt 500 bis 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen. Die Sonderfragen im ersten Quartal 2025 drehen sich um Flexibilität und Kultur in Unternehmen sowie die Erwartungen an die neue Bundesregierung.Über RandstadRandstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Die Angebote unserer Spezialisierungen Randstad Operational, Professional, Digital und Enterprise umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Randstad Deutschland ist mit rund 32.200 Mitarbeitenden, darunter 2.200 internen, und 440 Standorten in 300 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2024 1,648 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager.Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2024 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 24,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. 