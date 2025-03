FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischer Kommentar der Experten von Oddo BHF hat die Erholung von Zalando am Freitag weiter angetrieben. Nachdem sie tags zuvor stark von guten Signalen des britischen Modehändlers Next profitiert hatten, gewannen sie weitere 2 Prozent. Seit Mitte Februar hatten sie in vier Wochen stellenweise 25 Prozent an Wert verloren.

Oddo sprach mit Blick auf diese "übertriebene Kursschwäche" von einer guten Einstiegschance. Zalando habe signalisiert, dass es zum Jahresstart keine Abschwächung gegenüber dem vierten Quartal gegeben habe. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte der Auftakt in ein gutes Jahr sein.

In den USA sei man nicht aktiv, sodass Zollunsicherheiten Zalando kaum tangieren dürften, hieß es weiter. Die Experten hoben zudem aufgrund geringerer Finanzkosten ihre Ergebnisschätzungen etwas an./ag/jha/