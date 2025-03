Gzira, Malta, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -SOFTSWISS, ein globaler Technologieanbieter von Softwarelösungen für iGaming, gibt bekannt, dass sein stellvertretender Chief Technology Officer, Sergey Kastukevich, bei den Oracle Excellence Awards 2025 zum CTO des Jahres in EMEA ernannt wurde. (https://www.oracle.com/corporate/customers/awards/)Die Awards, die von Oracle, dem führenden Cloud- und KI-Unternehmen, organisiert werden, würdigen die besten Innovationen in Unternehmen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Vodafone, Shiseido Company Limited, PayPal (NA) und andere globale Unternehmen.Das Unternehmen zeichnet Sergey Kastukevich als CTO aus, der neue Technologien strategisch einsetzt, um die Ziele von SOFTSWISS voranzutreiben, wie etwa die Senkung der Betriebskosten, die Verbesserung der Systemstabilität und die Entwicklung neuer Produkte, die sowohl dem Unternehmen als auch der gesamten Branche zugute kommen. Mit über 15 Jahren Erfahrung liefert SOFTSWISS leistungsstarke, sichere und skalierbare Plattformen, die mehr als 1200 Marken weltweit unterstützen.Sergey Kastukevich teilt mit: "Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Oracle OCI, die es uns ermöglicht, innovative Projekte mit hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit umzusetzen. SOFTSWISS nutzt eine umfassende Suite von Oracle Cloud Infrastructure Services, um Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit im gesamten Betrieb zu gewährleisten."Zu diesen Diensten gehört die Oracle Kubernetes Engine, welche die Skalierbarkeit und Flexibilität bietet, die für die Bereitstellung von containerisierten Anwendungen erforderlich ist. Zur Unterstützung kritischer Arbeitslasten verwendet SOFTSWISS hochleistungsfähige VM-Instanzen, welche die nötige Leistung für anspruchsvolle Aufgaben liefern.Für eine sichere und skalierbare Datenverarbeitung sorgt Object Storage für eine zuverlässige Speicherung und einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Das Unternehmen verlässt sich auch auf Cloud Guard für die kontinuierliche Überwachung und die automatische Reaktion auf Bedrohungen, um ein hohes Schutzniveau für seine Cloud-Ressourcen zu gewährleisten.Bei der Verwaltung und Bereitstellung von containerisierten Anwendungen profitiert SOFTSWISS von einem zentralisierten Container Image Hub, der das Management des Lebenszyklus von Anwendungen vereinfacht. "Dank dieser Tools ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit Oracle OCI den Aufbau hochverfügbarer und skalierbarer Lösungen, die den höchsten Sicherheits- und Effizienzstandards entsprechen", so Kastukevich weiter.Kastukevichs Rolle bei SOFTSWISS seit 2020 war entscheidend für die Stärkung der internen Prozesse, den Ausbau des Technologieteams und die Gestaltung der langfristigen Innovationsstrategie des Unternehmens.Die Auszeichnung mit diesem prestigeträchtigen Preis in einer Region, in der SOFTSWISS tätig ist, ist eine bedeutende Leistung und ein Beweis für die Führungsrolle des Unternehmens.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Alena Praskuryna, PR-Managerin E-Mail: alena.praskuryna@softswiss.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2651755/Sergey_Kastukevich.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oracle-ernennt-softswiss-deputy-cto-zum-best-tech-professional-302414166.htmlOriginal-Content von: SOFTSWISS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087543/100930021