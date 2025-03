Trotz der seit Dienstag herrschenden Unsicherheit aufgrund der neuen Auto-Zölle auf in die USA importierte Fahrzeuge hat die BYD-Aktie die Woche am Heimatmarkt mit einem Plus abgeschlossen. Für frische Fantasie könnte zudem das kürzlich offiziell neu vorgestellte Modell der Premium-Marke Yangwang sorgen.BYD hat offiziell das dritte Modell seiner Premium-Marke Yangwang vorgestellt - und es ist günstiger als die beiden Vorgängermodelle.Der Preis für den Yangwang U7 liegt bei umgerechnet 86.450 Dollar ...

