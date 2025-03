Berlin (ots) -Am Montagabend verwandelte sich der festliche Ballsaal des Berliner Hotel Adlon in eine Bühne gelebter Nachhaltigkeit: Der Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO) zeichnete zum neunten Mal besonders engagierte Unternehmen der Gesteinsindustrie mit dem Nachhaltigkeitspreis aus. Insgesamt wurden sieben Trophäen aus dem Gestein Rhyolith verliehen - stellvertretend für eine Branche, die weit über gesetzliche Vorgaben hinaus Verantwortung übernimmt.Aus 32 eingereichten Projekten wählte die unabhängige Fachjury die besten Beiträge in den Kategorien Ökologie, Ökonomie, Soziales sowie in zwei Sonderkategorien. Die ausgezeichneten Initiativen zeigen eindrucksvoll, wie Rohstoffgewinnung mit Umwelt- und Artenschutz, sozialem Engagement und technischer Innovation in Einklang gebracht werden kann."Diese Projekte sind mehr als nur gute Praxis - sie sind Botschafter unserer Industrie", betonte MIRO-Präsident Christian Strunk in seiner Eröffnungsrede. Die Bedeutung regionaler, verantwortungsvoll gewonnener Rohstoffe sei in Anbetracht geplanter Infrastrukturinvestitionen der kommenden Bundesregierung größer denn je.Auch Thomas Graner, Vizepräsident des Bundesamts für Naturschutz, würdigte in seiner Festrede die Leistungen der Branche: "Die Gesteinsindustrie zeigt in vielen Bereichen eindrucksvoll, dass wirtschaftliches Handeln und Naturschutz kein Widerspruch sein müssen."Die Preisträger im Überblick:- Ökologie I:1. Preis: Johann Düro GmbH - Renaturierung eines Steinbruchs zu einem Urwaldgebiet2. Preis: Holcim Kies & Splitt GmbH - hochwertige Rekultivierung an der Lahn- Ökologie II:1. Preis: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG - Biodiversitätsmanagement im aktiven Steinbruch2. Preis: KRK GmbH - naturschutzfachlich optimierte Abbauplanung- Soziales I:1. Preis: Adelheid Meißner GmbH - umfassendes, regionales Engagement2. Preis: Schotterwerke Michldorf GmbH - Umweltbildung für Kinder mit dem Projekt "TOTholz"- Ökonomie I:1. Preis: MiV Mineralverwertungs GmbH & VSG Schwarzwald-Granit-Werke - Kreislaufwirtschaft mit Tunnelausbruchmaterial2. Preis: Heim Kies und Sand GmbH & Co. KG - Verknüpfung von Rohstoffgewinnung und erneuerbaren Energien- Ökonomie II:1. Preis: Quarzwerke GmbH - CO2-Reduktion durch eigene Windkraft und Photovoltaik2. Preis: Röhrig Granit GmbH - Lärmschutz durch innovative Fahrzeugtechnik- Sonderpreis Biodiversität: Alois Omlor GmbH - ganzheitliches Biodiversitätsmanagement im laufenden Betrieb- Sonderpreis Kommunikation: Holemans GmbH - Bürgerdialog bei der "Kleinen Nacht der heimischen Rohstoffe"Weitere Informationen und Bilder der Preisverleihung gibt es unter: https://ots.de/89KmBuPressekontakt:Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIROSusanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)Tel.: 030 2021 5660berlin@bv-miro.orgSascha Kruchen (Pressearbeit)Tel.: 0171 8139799kruchen@bv-miro.orgwww.bv-miro.orgOriginal-Content von: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132993/6000868