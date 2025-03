SUSS MicroTec hat die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 mit einer Telefonkonferenz begleitet. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von insgesamt 10?% (Mittelwert der Prognose-Spanne) erwartet, angetrieben durch die anhaltend starke Entwicklung im Bereich Photomask Solutions (10-20?% Wachstum) sowie moderates Wachstum im Bereich Advanced Backend Solutions. In letzterem bleibt die Nachfrage nach CoWoS-bezogenen Anlagen robust, während die Auftragsaktivität für temporäre Bonder im Zusammenhang mit HBM weiterhin auf einem niedrigeren Niveau liegt. Die Bruttomargen dürften sich insgesamt stabilisieren, während bei der EBIT-Marge mit leichtem Druck aufgrund von Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Transformationskosten von bis zu 7?Mio.?EUR gerechnet wird - einschließlich der ERP-Migration auf SAP S/4HANA. Das Unternehmen zeigt sich weiterhin zuversichtlich hinsichtlich seines Wachstumskurses, gestützt durch einen soliden Auftragsbestand und eine anhaltend starke Nachfrage im ersten Quartal. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 77,00?EUR, das zusätzlich durch einen signifikanten Bewertungsabschlag gegenüber Wettbewerbern unterstützt wird. Für weiterführende Informationen lädt mwb zur Teilnahme an einem Roundtable mit Sven Köpsel, VP Investor Relations & Kommunikation, am 8. April ein. Zur Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-10-30/SMHN-GR