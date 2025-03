News von Trading-Treff.de Die Aktie von Apple musste zuletzt im New Yorker Handel einen leichten Verlust von -0,19% hinnehmen und schloss bei 221,12 USD. Am Freitag ging es in Deutschland mit dem Minus von -0,7 % weiter. Damit befindet sie sich weiterhin in Schlagweite unterhalb der viel beachteten 200-Tage-Linie. Diese verläuft aktuell bei 228 USD (hier ist der Dollar-Raum maßgeblich, da dort mehr gehandelt wird). Die Aktie von Apple tut sich also ...

