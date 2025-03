FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach Zahlen von 70 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick des Halbleiterzulieferers habe nicht ausgereicht, um eine positive Marktreaktion auszulösen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. KI-bezogene Investitionen stünden weiterhin vor Herausforderungen, und der Markt befürchte, dass die Umsatzdynamik in den kommenden Quartalen nachlassen könnte. Denn die Nachhaltigkeit der Investitionen in die KI-Hardware-Lieferkette stehe infrage./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235