Berlin (ots) -Neun herausragende Projekte und Produkte stehen auf der Shortlist des Nova Innovation Awards 2025. Aus über 50 Einreichungen hat die Jury jeweils drei Bewerber in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder für die Auszeichnung nominiert.Der Nova Innovation Award wird 2025 bereits zum neunten Mal vergeben - vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Highberg (Hamburg). Die Preisverleihung findet am 2. Juni 2025 im Rahmen des BDZV-Digitalkongresses beBETA in der Alten Münze in Berlin statt."Wenn eine Jury viel zu tun hat, ist das immer ein gutes Zeichen: Selten hatte der Nova Innovation Award so viele Bewerbungen wie in diesem Jahr", sagt Nico Wilfer, Chief Product Officer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Vorsitzender des BDZV-Ressorts Trends & Innovation. "Wir freuen uns, aus einer solchen Vielfalt von Ideen auswählen zu können. Die Nominierungen zeigen, wie groß die Bandbreite an Innovationen bei Zeitungsverlagen und Digitalpublishern ist."Die nominierten ProjekteKategorie Produktinnovation- Lensing Media - Proof of Concept DortmundIn einer strukturell herausfordernden Marktregion testete Lensing Media neue Strategien zur digitalen Transformation. Ziel des "Proof of Concept" war es, mehr Digitalabos zu gewinnen, als Printabos verloren gehen. Dafür wurden acht neue Stellen geschaffen, KI-unterstützte Journalistenaufgaben eingeführt und neue Formate sowie datenbasierte Kampagnen umgesetzt. Die Zahl der Abo-Abschlüsse stieg um 147 Prozent, die Reichweite um 48 Prozent. Trotz hoher Kündigungsraten liefert das Projekt wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des digitalen Lokaljournalismus.- Rheinische Post - Waiting for TaylorDie Rheinische Post (Düsseldorf) hat mit dem Popup-Newsletter "Waiting for Taylor" die Aufmerksamkeit einer jungen, bislang markenfernen Zielgruppe rund um die Taylor-Swift-Konzerte in Nordrhein-Westfalen genutzt. Das Format verband Musikjournalismus mit interaktiven Elementen wie Leser-Playlists und einem WhatsApp-Kanal. Mit 5.000 Abonnentinnen und Abonnenten, 2,5 Millionen Seitenaufrufen auf Inhalte rund um Taylor Swift und einer Öffnungsrate von 26 Prozent wurde der Newsletter zum erfolgreichen Türöffner für neue Zielgruppen.- Hamburger Abendblatt - Wolfsrudel: Eimsbüttel in der RegionalligaMit der siebenteiligen Doku-Serie "Wolfsrudel" setzte das Hamburger Abendblatt ein neues digitales Streaming-Format im Lokalsport um - als Pilotprojekt der Funke Mediengruppe. Über ein Jahr begleitete ein Redaktionsteam die Aufstiegssaison der Fußball-Herren des Eimsbütteler TV und erzielte mit realistischer Erzählweise, Social-Reels und einem Abo-Modell rund 100 neue Digitalabonnements. Die erste Folge wurde über 25.000 Mal abgerufen, einzelne Reels erreichten über 100.000 Views. Die Serie gilt als Testfall für neue Zielgruppenansprache und digitale Monetarisierung im Lokaljournalismus.Kategorie Vermarktungsinnovation:- Frankfurter Allgemeine Zeitung - F.A.Z. x The New York TimesDie F.A.Z. und die New York Times haben im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2024 ein gemeinsames, auf fünf Monate angelegtes Digitalangebot entwickelt. Neue Abonnentinnen und Abonnenten erhielten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für fünf Euro monatlich uneingeschränkten Zugang zu den Inhalten beider Medienmarken. Die Kampagne erzielte überdurchschnittliche Konversionsraten, eine Reichweite von über 61 Millionen und generierte mehr als 7.300 neue Abonnements. Durch die exklusive Partnerschaft und eine datengetriebene Multichannel-Vermarktung positionierte sich die F.A.Z. als eine zentrale Quelle für internationalen Qualitätsjournalismus.- Mediengruppe Pressedruck - Revenue-Driven-DesignMit einem neuen Designansatz optimiert die Mediengruppe Pressedruck (Augsburg) die Monetarisierung ihrer digitalen Produkte. Auf Basis von First-Party-Daten und einer dynamischen Ausspielung von Inhalten richtet sich die Gestaltung von Websites, Apps und Newslettern gezielt nach der Nutzungsintensität - vom Erstbesuch bis zum zahlenden Abo. Die individualisierte Darstellung von Werbung, Abo-Angeboten und regionalen Services steigert Sichtbarkeit, Verweildauer und Umsatz. Der datengestützte Ansatz ist inzwischen fester Bestandteil aller digitalen Angebote der Mediengruppe.- Heilbronner Stimme - Die Video-TraueranzeigeMit der Video-Traueranzeige ergänzt die Heilbronner Stimme das klassische Traueranzeigen-Angebot um ein digitales Zusatzprodukt. Aus Printanzeigen werden automatisch kurze, würdevoll gestaltete Videos erzeugt, die sich über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke teilen lassen. So können auch Menschen außerhalb der klassischen Zeitungsleserschaft erreicht werden. Das Format ist direkt in den Anzeigenprozess integriert und stärkt gleichzeitig die Sichtbarkeit lokaler Bestatter.Kategorie Neue Geschäftsfelder:- Zeitungsverlag Waiblingen - Pop-Up-RedaktionenDer Zeitungsverlag Waiblingen testet mit temporären Pop-Up-Redaktionen in seinem Verbreitungsgebiet neue Wege, um Lokaljournalismus auch dort erlebbar zu machen, wo bislang keine feste Redaktion existiert. Redaktion und Vertrieb beziehen für vier Wochen leerstehende Ladengeschäfte, bieten E-Paper-Beratung, Veranstaltungen und den direkten Austausch mit Leserinnen und Lesern. Das Projekt verbindet digitale Transformation mit physischer Präsenz - und erzielte binnen kurzer Zeit 222 neue E-Paper-Abos mit zwei Jahren Laufzeit sowie 94 neue Printabos mit einem Jahr Laufzeit.- NOZ/mh:n MEDIEN - sh:z HÖRBAR"sh:z HÖRBAR" von NOZ/mh:n MEDIEN offeriert ein personalisiertes Audio-Angebot für Nachrichten, das klassische Textformate um ein modernes, barrierefreies Hörerlebnis ergänzt. Die App bereitet regionale und überregionale Inhalte automatisiert als Audiobeiträge auf und ermöglicht flexiblen Nachrichtenkonsum - inspiriert von Social-Media-Mechaniken wie "Swipe & Listen". Der vollständig kostenlose Service erschließt neue Zielgruppen, insbesondere bei jungen Nutzerinnen und Nutzern sowie Menschen mit Sehbehinderung. Die App erweitert das Portfolio des Verlags um ein skalierbares, digitales Audio-Angebot mit neuen Erlösmöglichkeiten.- Mediengruppe Pressedruck - Rocketeer Kids FestivalMit dem Rocketeer Kids Festival hat die Augsburger Allgemeine ein neues Veranstaltungsformat etabliert, das Kinder spielerisch an Zukunftsthemen wie Technologie, KI und Nachhaltigkeit heranführt. In interaktiven Workshops, Shows und Experimentierflächen entdecken Kinder ihre Talente und erwerben Kompetenzen für die digitale Welt von morgen. Auch Eltern und Lehrkräfte erhalten Impulse zur Förderung digitaler Bildung. Das Festival verbindet Bildungsauftrag mit Innovationskraft und positioniert das Medienhaus als gesellschaftlichen Impulsgeber für eine generationengerechte Zukunft.Die JuryKatja Fleischmann, Product Manager DRIVE / dpa, Berlin;Dirk von Gehlen, Director Think Tank, SZ-Institut, Süddeutsche Zeitung, München;Sebastian Horn, Director AI, ZEIT Verlagsgruppe / ZEIT ONLINE, Hamburg/Berlin;Hendrik Langen, Geschäftsführer, Highberg, Hamburg;Freya Oehle, Gründerin und CEO, Dreitausendsassa, Hamburg;Larissa Pohl, CEO WPP Open X Europe Lead for TCCC und GWA-Präsidentin, Frankfurt;Lea Thies, Leiterin Günter Holland Journalistenschule, Augsburg;Andreas Schmutterer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Augsburger Allgemeine, und Vorsitzender der BDZV-Arbeitsgruppe Digital;Nico Wilfer, Chief Product Officer, Frankfurter Allgemeine Zeitung und BDZV-Ressortvorstand Trends & InnovationÜber den AwardSeit 2017 zeichnet der Nova Innovation Award Projekte aus, die journalistisch, wirtschaftlich oder technologisch neue Wege gehen - in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder. Seit 2017 zeichnet der Nova Innovation Award Projekte aus, die journalistisch, wirtschaftlich oder technologisch neue Wege gehen - in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder. Prämiert werden unter anderem neue redaktionelle Formate, digitale Produkte, datengetriebene Vermarktungsansätze oder strategische Erweiterungen über das klassische Zeitungsgeschäft hinaus. Im Fokus stehen Lösungen für Leserinnen und Leser, Nutzerinnen und Nutzer sowie Werbetreibende. Seit dem Start wurden 456 Projekte eingereicht, 80 nominiert und 27 ausgezeichnet. Der Nova Innovation Award ist ein undotierter Branchenpreis.