Rheda-Wiedenbrück (ots) -Umfrage zeigt: Europäische Ziele holen bei jungen Deutschen aufAustralien, Neuseeland und Kanada waren lange Zeit bei jungen Deutschen die beliebtesten Ziele für Work & Travel. Doch eine aktuelle Umfrage der Jobplattform www.auslandsjob.de zeigt: 71,4 % der Befragten können sich vorstellen, ihren Work-&-Travel-Aufenthalt in Europa zu verbringen. Besonders junge Menschen setzen verstärkt auf die näher gelegenen Ziele - eine Entwicklung, die nicht nur durch steigende Flugkosten beeinflusst wird.Europa im Aufwind: Näher, günstiger und vielseitigerTraditionell galt: Je weiter weg, desto spannender. Doch dieser Trend kehrt sich zunehmend um. Gerade junge Menschen zeigen verstärkt Interesse an europäischen Work-&-Travel-Zielen. So sprechen sich 77,5 % der unter 30-Jährigen für einen Work-&-Travel-Aufenthalt in Europa aus. Besonders hoch ist der Anteil unter Studierenden mit knapp 80 %.Frank Möller, Geschäftsführer der Auslandszeit GmbH, sieht dafür mehrere Gründe:"Europäische Destinationen sind nicht nur wesentlich günstiger, sondern auch bedeutend leichter zu erreichen. Ein Flug nach Australien oder Neuseeland dauert oft 17 bis 30 Stunden - Europa hingegen ist in wenigen Stunden erreichbar."Die wichtigsten Vorteile europäischer Work-&-Travel-Ziele:- Geringere Kosten: Flugpreise für europäische Ziele sind meist deutlich günstiger als Langstreckenflüge.- Kein Visum notwendig: Deutsche Staatsbürger benötigen in EU-Ländern kein spezielles Working-Holiday-Visum - das spart Zeit und Kosten von bis zu 400 EUR.- Attraktive Jobpakete: Europäische Arbeitgeber reagieren auf die Nachfrage und bieten vermehrt sogenannte Relocation Packages an, die oft mit einer festen Jobzusage und besserer Bezahlung verbunden sind.Umfrageergebnisse im DetailDie Umfrage wurde zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 22. Januar 2025 durchgeführt. Insgesamt nahmen 2214 Personen teil.Besonders auffällig ist das hohe Interesse der jüngeren Generation: Unter den unter 30-Jährigen sprechen sich 77,5 % für Europa aus. Dies widerspricht dem klassischen Bild, dass gerade junge Menschen mit einem Working-Holiday-Visum gezielt ferne Länder wie Australien oder Kanada ansteuern.28,6 % der Befragten sehen europäische Destinationen allerdings weiterhin nicht als gleichwertige Alternative zu den Fernzielen.Veränderungen im Work-&-Travel-MarktFrank Möller erklärt diese Entwicklung mit einem Wandel der Prioritäten:"Der Schwerpunkt vieler Work & Traveler liegt mittlerweile häufiger auf dem 'Work' als auf dem 'Travel'. Die stabilen Jobpakete in Europa könnten deshalb für viele attraktiver sein als klassische Farm- und Erntejobs in Australien oder Neuseeland" wagt Möller auch eine Prognose, wohin es die Schulabgänger in 2025 verstärkt ziehen wird.Zudem locken europäische Unternehmen zunehmend gezielt deutschsprachige Arbeitskräfte mit Tätigkeitsschwerpunkt Kundenmanagement. Des Weiteren gibt es in der Gastronomie, der Hotellerie und im Tourismus vermehrt Arbeitsangebote mit festen Verträgen und planbaren Einkommensperspektiven. Gerade diese Sicherheit macht Work & Travel in Europa für viele Reisende attraktiver als temporäre und saisonale Jobs in entfernten Ländern.Fazit und weitere InformationenDie Zeiten, in denen Work & Travel vor allem mit Australien und Neuseeland verbunden wurde, scheinen sich zu ändern. Europa bietet nicht nur attraktive Joboptionen, sondern reduziert auch Kosten und organisatorischen Aufwand. Die Umfrage zeigt: Der Trend geht klar in Richtung näherer Ziele mit besseren Jobperspektiven.Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter:https://auslandsjob.de/ueber-uns/studien/umfrage-deutsche-im-ausland-arbeiten-motive/Über die Auslandszeit GmbHDie Auslandszeit GmbH erfasst regelmäßig Trends und Motivationen im Bereich internationaler Jugend- und Arbeitsmobilität. Seit 20 Jahren begleitet sie junge Menschen bei der Planung und Umsetzung von Auslandszeiten mit den Schwerpunkten Arbeiten und Reisen im Ausland. Mit mehr als 100.000 begleiteten Auslandsjobbern gehört sie zu den führenden Netzwerken Deutschlands für Auslandsaufenthalte.Pressekontakt:Frank MöllerAuslandszeit GmbHBerliner Str. 36, 33378 Rheda-WiedenbrückTel.: 05242 4054341E-Mail: frank@auslandszeit.dehttps://www.auslandszeit.deOriginal-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116464/6000899