Microsoft will seine Office-Anwendungen schneller machen. Der neue "Startup Boost", der beim Start des Computers automatisch im Hintergrund ausgeführt wird, soll für Word schon ab Mai verfügbar sein. Millionen Menschen weltweit nutzen Anwendungen wie Word, Excel oder Powerpoint aus dem Microsoft-365-Paket. Um die Nutzungserfahrung weiter zu verbessern, will Microsoft jetzt die Startgeschwindigkeit seiner Office-Programme optimieren. Wie The Verge ...

