Seit dem vergangenen Jahr halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der chinesische Autokonzern Chery ein E-Auto-Werk in der Türkei bauen will. Nun hat die türkische Regierung Vollzug gemeldet - allerdings hat Chery dies umgehend dementiert. Laut der türkischen Regierung soll in der Schwarzmeerprovinz Samsun eine Produktionsstätte entstehen, in der jährlich 200.000 Elektro- und Hybridautos von Chery gebaut werden sollen, das in ersten europäischen Ländern ...

