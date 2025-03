Köln (ots) -Seit drei Jahrzehnten begleitet 1LIVE junge Menschen in NRW in ihrem Alltag. Was einst als Radiosender anfing, ist längst auch eine erfolgreiche digitale Marke im Netz. Das junge Angebot des WDR erreicht mit Events und Stars, mit Musiktrends und Popkultur, mit Unterhaltung und auch ernsten Themen täglich ein Millionenpublikum. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz hat das Team von 1LIVE sein Radioprogramm analysiert, um künftig noch näher an den Interessen der Community im Sektor zu sein.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Innovativ, relevant und verlässlich: 1LIVE schreibt seit unglaublichen 30 Jahren Erfolgsgeschichte. Fest in der Region verankert, ist 1LIVE ein Stück Heimat für junge Menschen im Sektor - digital und im Radio. Es ist nicht immer einfach, ein junges Publikum für öffentlich-rechtliche Inhalte zu gewinnen: Mit 1LIVE gelingt es uns, das Lebensgefühl der Jüngeren zu treffen und mit ihnen interaktiv im Austausch zu sein - das bleibt auch künftig die Mission von 1LIVE. Danke an alle, die mit Herzblut dazu beigetragen haben und die Erfolgsgeschichte weiterschreiben."WDR-Programmdirektorin für NRW, Wissen und Kultur Andrea Schafarczyk: "Aus meiner Zeit als Wort- und Musikchefin weiß ich, dass 1LIVE sich ständig verändert hat, um das zu bleiben, was es ist: die Stimme der jungen Generation im 1LIVE Sektor. 1LIVE traut sich was, spricht die Dinge aus, wie sie sind, und ist nah dran an seinem Publikum. 1LIVE fördert Kultur bei uns in NRW: in der Musik- und auch in der Comedyszene. Und 1LIVE entwickelt sich ständig weiter - vor Ort mit Events und Programmaktionen überall im Sektor und als vielfältiges Digitalangebot im Netz."Um nah an der Lebenswelt des Publikums zu sein, setzt 1LIVE auf datenbasierte Analysen: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wurden Wortmitschnitte aus neun Monaten 1LIVE-Programm systematisch ausgewertet, transkribiert und thematisch zusammengefasst. Auf dieser Basis sind inhaltliche Themenfelder identifiziert worden, die 1LIVE künftig stärker in den Fokus nehmen wird, u. a. mentale Gesundheit, Leistung, Fitness oder Beziehungen. Zudem setzt 1LIVE verstärkt auf digitale Trends, die für junge Menschen eine Rolle spielen, wie das Phänomen BookTok oder Casual Smartphone Games.Als 1LIVE am 1. April 1995 mit dem legendären Claim "1LIVE macht hörig" an den Start ging, brachte der Sender frischen Wind in die Medienlandschaft. Mit neuen Stimmen, einem einzigartigen Musikmix und dem Gespür für die Lebenswirklichkeit junger Menschen holte 1LIVE die wichtigsten deutschen Acts und internationale Weltstars nach NRW - und wurde dabei selbst zum Star. In den vergangenen 30 Jahren haben immer wieder innovative Formate das Programm und die Radiolandschaft geprägt: von Kult-Shows wie 1LIVE Ponyhof, 1LIVE Domian, 1LIVE Rucksack oder 1LIVE Sonderbar über die angesagtesten Events wie die 1LIVE Comedy-Nacht XXL bis zum größten deutschen Musik-Award 1LIVE Krone. Heute erreicht 1LIVE im Radio und mit seinen digitalen Kanälen auf Instagram, TikTok, YouTube und Snapchat sowie mit Podcasts täglich mehrere Millionen Menschen. Damit ist 1LIVE der erfolgreichste junge Sender in der Europäischen Union.Anlässlich des Jubiläums erscheint am 21. Mai 2025 in der ARD Mediathek die dreiteilige Dokumentation 1LIVE MACHT STARS - DIE STORY.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6000951