Hamburg (ots) -Es ist ein deutliches Signal: In einer aktuellen Umfrage* von YouGov und dem Online-Druck- und Design-Unternehmen VistaPrint.de gibt mehr als die Hälfte der Befragten (57%) an, ihre Restaurant- und Cafébesuche in den letzten zwölf Monaten reduziert zu haben: Auf die Frage "Wie hat sich Ihr Verhalten in Bezug auf Restaurant- und Cafébesuche in den letzten zwölf Monaten verändert?" antworteten 31% der Befragten, dass sie seltener in Restaurants und Cafés gehen, 17% verzichten fast vollständig auf Restaurant- und Cafébesuche, und 9% verzichten sogar vollständig auf Restaurant- und Cafébesuche. Hauptgrund sind laut der Umfrage für 66% der Befragten die höheren Preise in Restaurants und Cafés. 36% sagen, ihre eigene finanzielle Situation habe sich verschlechtert. 19% geben die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit als Grund an.Schließungen von Restaurants und Cafés nehmen 45% der Befragten unmittelbar wahrFast jede zweite befragte Person (45%) hat in den vergangenen zwölf Monaten erlebt, dass ein Restaurant oder Café in ihrer Umgebung schließen musste. Diese Entwicklung unterstreicht die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen gastronomische Betriebe konfrontiert sind. Steigende Kosten für Lebensmittel und Energie sowie eine sinkende Kaufkraft der Kundinnen und Kunden setzen vielen Lokalen massiv zu.80% würden ihr Lieblingscafé oder -restaurant vermissen, wenn es schließen müssteDie Umfrage verdeutlicht, dass Restaurants und Cafés weit mehr als bloße Essensanbieter sind - sie sind für viele Menschen Orte der Begegnung, des Genusses und der sozialen Interaktion. Entsprechend hoch ist die emotionale Bindung zu diesen Betrieben: 80% der Befragten gaben an, dass ihnen ihr Lieblingsrestaurant oder -café fehlen würde, sollte es schließen. Dieses Ergebnis macht deutlich, wie tief Gastronomiebetriebe in das gesellschaftliche Leben eingebunden sind. Dennoch stehen viele von ihnen vor existenziellen Herausforderungen - eine Entwicklung, die nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen hat, sondern auch das soziale und kulturelle Leben in den Städten und Gemeinden verändert.Mit Initiative "Lokalhelden gesucht" wollen Cornelia Poletto und VistaPrint Betrieben helfenVistaPrint, einer der weltweit führenden Anbieter für Online-Druck- und Designlösungen, und Spitzenköchin Cornelia Poletto haben sich zusammengeschlossen, um kleinen gastronomischen Betrieben in Deutschland zu helfen. Der Wettbewerb "Lokalhelden gesucht" bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern rückt auch die immense Bedeutung der Gastronomie für die Gesellschaft in den Fokus. Cornelia Poletto ist die Unterstützung kleiner gastronomischer Betriebe eine Herzensangelegenheit, denn sie weiß um die Sorgen und Probleme der Gastronomen: "Ich habe viele Stammgäste, die mich fragen: Wie geht's Ihnen, Frau Poletto? und ich antworte immer Super. Die wollen natürlich nicht hören, dass der Monat wirklich hart war, mit vielen Krankheitsausfällen und dass Sachen kaputtgegangen sind, wie mein Kühlhaus und mein Wasserschrank. Ein Gast möchte natürlich einfach entspannen und genießen in unseren Restaurants und Cafés, ohne sich Sorgen um unsere Probleme machen zu müssen. Aber wir müssen darüber sprechen und deswegen ist diese Initiative auch so wichtig!"Der Wettbewerb im DetailMit der Aktion "Lokalhelden gesucht" möchten VistaPrint und Cornelia Poletto kleine gastronomische Betriebe sichtbarer machen und ihnen eine konkrete Unterstützung bieten. "Lokalhelden gesucht" richtet sich an Gastronominnen und Gastronomen, die ein kleines Café oder Restaurant mit maximal 15 Mitarbeitenden betreiben. Vom 13. März bis zum 13. April 2025 können sie sich unter www.vistaprint.de/hub/lokalheldengesucht bewerben. In ihrer Bewerbung dürfen sie ihr Konzept und den besonderen Charakter ihres Betriebs vorstellen und erklären, warum sie Unterstützung verdienen.Eine Jury, bestehend aus Cornelia Poletto sowie einem Team von VistaPrint, wählt aus allen Einsendungen die fünf inspirierendsten Bewerbungen aus. Entscheidend sind dabei Kriterien wie die Motivation zur Weiterentwicklung des Unternehmens, die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Betriebs am Standort sowie die Kreativität und Originalität der Einreichung. Anschließend entscheidet die Öffentlichkeit in einem Online-Voting, wer den Hauptpreis gewinnt.Attraktive Preise für innovative Gastronominnen und Gastronomen- Hauptpreis: 20.000 Euro sowie ein Werbepaket von VistaPrint im Wert von 1.000 Euro- Finalist*innen: Die weiteren vier Betriebe der Top 5 erhalten jeweils ein Werbepaket von VistaPrint im Wert von 1.000 EuroWarum diese Unterstützung wichtig istDie Gastronomie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland und trägt maßgeblich zur Lebensqualität vor Ort bei. Doch gerade kleinere Betriebe stehen zunehmend vor großen Herausforderungen. Gründe sind unter anderem die hohen Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise und die Schwierigkeit, ausreichend Personal zu finden. Gleichzeitig halten sich viele Menschen in finanziell unsicheren Zeiten mit Restaurantbesuchen zurück, was die Umsätze zusätzlich belastet."Viele unserer Kunden sind kleine gastronomische Betriebe und Neugründungen", sagt Dr. Michael Fries, Europachef von VistaPrint. "Wir wissen, dass es viele schwer haben, durchzudringen und bis zum Erfolg zu kommen. Deshalb hatten wir die Idee, kleine gastonomische Betriebe in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen und über einen Wettbewerb Aufmerksamkeit für sie zu generieren."Mehr Informationen zur Initiative, zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung finden Sie ab dem 13. März 2025 unter www.vistaprint.de/hub/lokalheldengesucht.*Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 17. und 18.02.2025 insgesamt 2088 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über VistaPrintVistaPrint ist der Design- und Printpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt - ihr einfacher Weg zu großartigem Design. Seit mehr als 20 Jahren nutzen Unternehmen unseren Service zum Personalisieren und Drucken hochwertiger Marketingprodukte: darunter Schilder, Kleidung und Textilien, Werbeartikel, Flyer, Postkarten, Visitenkarten und mehr. Sie nutzen außerdem unsere Lösungen für Websites und digitales Marketing. Mit VistaPrint können Gründer*innen, Kreativ- und Kleinunternehmen ihre Werbeartikel mithilfe benutzerfreundlicher digitaler Werkzeuge und Designvorlagen erstellen und anpassen oder professionelle Unterstützung beim Grafikdesign erhalten. VistaPrint ist ein Unternehmen von Cimpress (Nasdaq: CMPR). Weitere Informationen finden Sie unter www.vistaprint.de.Über Cornelia PolettoCornelia Poletto verbindet norddeutsche Lässigkeit mit italienischer Lebensfreude - eine Mischung, die man schmeckt. Ihre Küche basiert auf hochwertigen Produkten, ohne unnötiges Chichi, und bringt den Geschmack der Zutaten in den Mittelpunkt. Nach zehn Jahren mit Michelin-Stern in ihrem ersten Restaurant hat sie 2011 mit ihrem Restaurant in Hamburg-Eppendorf ein neues Kapitel aufgeschlagen. Hier trifft italienisch-mediterrane Küche auf norddeutsche und internationale Einflüsse. Mit ihrer "Cucina Cornelia Poletto" bietet sie Kochkurse für jedes Niveau an - von Anfänger*innen bis zu Hobbyköch*innen - und teilt ihre Leidenschaft für gutes Essen und Genuss. Neben ihrem Restaurant ist sie Gastgeberin in ihrer Deli & Bar "Paolas" und kreativ tätig bei gastronomischen Projekten, wie im Golfclub Hamburg-Walddörfer oder dem Düsseldorfer Zukunftscampus EUREF. Cornelia Poletto ist bekannt aus TV-Formaten wie "Die Küchenschlacht" (ZDF), Autorin von neun Kochbüchern und engagiert sich seit über 15 Jahren sozial, u. a. als Schirmherrin des Altonaer Kinderkrankenhauses.