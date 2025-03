© Foto: CFOTO - CFOTO

Alibaba erlebt derzeit ein beeindruckendes Comeback mit einer 100-Milliarden-US-Dollar-Rallye getrieben von KI- und Cloud-Erfolg!Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs des chinesischen Tech-Riesen Alibaba um fast 60 Prozent gestiegen und hat über 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert hinzugewonnen. Was steckt hinter dieser unerwarteten Rallye? Vom Absturz zur Renaissance: Alibaba auf neuem Kurs Noch vor zwei Jahren sah es düster aus für Alibaba. Der Konzern kämpfte mit regulatorischem Gegenwind und einem schwächelnden chinesischen Markt. Die Kehrtwende begann im November 2023, als Mitgründer Jack Ma eine interne Mitteilung veröffentlichte, in der er Alibaba aufforderte, "seinen Kurs zu …