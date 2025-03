Stuttgart (ots) -NEWSZONE in der überarbeiteten Form erfüllt nicht die Erwartungen der jungen Zielgruppe - SWR nimmt auch künftig das Informationsbedürfnis der jungen Zielgruppe in den FokusStuttgart. NEWSZONE als redaktioneller Teil des Telemedienangebots DASDING.de wurde mit dem Ziel entwickelt, junge Menschen mit relevanten Nachrichten auf Augenhöhe zu erreichen. Mit den überarbeiteten Inhalten, die seit dem Restart im März 2024 online waren, entspricht das redaktionelle Angebot jedoch nicht den Ansprüchen der jungen Zielgruppe zwischen 16 bis 25 Jahren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Nutzungszahlen stagnieren auf niedrigem Niveau.Die SWR Geschäftsleitung hat daher entschieden, den redaktionellen Teil NEWSZONE inklusive der Ausspielungen über das Radio, über die App und über TikTok zum 31. Mai 2025 einzustellen.Mit Blick auf die digitale Strategie des SWR bleibt die Herausforderung bestehen, junge Menschen mit verlässlichen Nachrichten in einer auf sie angepassten Ansprache und Themenauswahl zu erreichen. Die freiwerdenden Ressourcen sollen daher für die Entwicklung eines neuen, zielgruppengerechten Angebots genutzt werden.Die historische Testversion der zu dem Telemedienangebot DASDING.de hinführenden NEWSZONE-App vom 14. April 2022 ist Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die vor dem Oberlandesgericht Stuttgart anhängig ist.Weitere Informationen unter: http://swr.li/swr-stellt-newszone-einNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6000974