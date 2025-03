Am Samstag, den 29. März, ist in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Das musst du dazu wissen - und so schützt du dich am besten beim Blick in die Sonne. Am 29. März gibt es die erste partielle Sonnenfinsternis des Jahres 2025 zu sehen. Je nachdem, wo du dich auf der Erde befindest, wird sie unterschiedlich stark auftreten. Die Sonne wird ein Stück "angebissen" In Deutschland wird der Mond, der sich um die Mittagszeit vor die ...

