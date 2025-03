"Der Aktionärsbrief"

Heute hat die Secunet Security Networks AG ihren testierten Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Das Cybersecurity-Unternehmen bietet ein breites Spektrum an IT-Sicherheitslösungen und -dienstleistungen für Behörden, internationale Organisationen und Unternehmen an. Zu den Kernkompetenzen zählen Bereiche wie Cloud-Sicherheit, industrielle Sicherheit, E-Government und E-Health.Secunet verzeichnete im elften Jahr in Folge einen Umsatzrekord und übertraf mit 406,4 Mio. € sowohl die 400-Mio.-€-Marke als auch die ursprüngliche Umsatzprognose von rund 390 Mio. €. Besonders das zweite Halbjahr trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei, da in dieser Periode fast 65?% des Jahresumsatzes erzielt wurden.Bereits vorgestern hatte Secunet eine Veränderung im Vorstand bekanntgegeben: Marc-Julian Siewert wird zum 1. Juli 2025 in den Vorstand berufen und gilt damit als designierter Nachfolger von CEO Axel Deininger, dessen Vertrag am 31. Dezember 2025 regulär endet und nicht verlängert wird.Trotz der insgesamt positiven Unternehmensnachrichten gibt die Secunet-Aktie heute leicht nach. Allerdings war der Kurs seit Ende Februar zeitweise um bis zu 74 % gestiegen. Dass es nun zu Gewinnmitnahmen kommt, ist also nicht allzu überraschend. Mit einem KGV von 39 per 2025 ist die Bewertung der fundmentalen Entwicklung möglicherweise einen Tick zu weit vorausgelaufen.Generell bleiben die Aussichten für Secunet aber vielversprechend. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und plant weiteres Wachstum, insbesondere mit Fokus auf das zweite Halbjahr 2025. Der Auftragsbestand zu Jahresbeginn liegt bereits über dem des Vorjahres, und die Nachfrage nach Sicherheitslösungen bleibt weiterhin hoch. ?Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.