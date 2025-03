Der größte Vermögensverwalter der Welt steigt mit einem eigenen Bitcoin-ETP in den europäischen Markt ein - und könnte so frischen Schwung in einen Nischemarkt bringen. In Bitcoin investieren, ohne direkt Bitcoin zu kaufen - das ist das Versprechen des iShares Bitcoin ETP (Exchange Traded Product), den Blackrock am Dienstag vorgestellt hat. Coinbase übernimmt die Verwahrung der hinterlegten Bitcoins. Diese werden täglich aus der Handelswallet in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...