Mainz (ots) -Die Weiterentwicklung von ZDFinfo, ARTE, KiKA, 3sat und phoenix war Thema bei der Sitzung des ZDF-Fernsehrats am Freitag, 28. März 2025. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Von Kultur und Information über Angebote für Kinder bis zur Liveübertragung aus dem Bundestag: Diese fünf Sender bieten eine Vielfalt an Angeboten für alle Zielgruppen. Dies ist unsere öffentlich-rechtliche Stärke im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Publikums."ZDFinfo: 2024 mit neuem Rekordwert im ZDF-Streaming-PortalMit 96,4 Millionen Sichtungen hat ZDFinfo im ZDF-Streaming-Portal 2024 einen neuen Rekordwert erreicht. Das durchschnittliche Sehvolumen lag bei 6,72 Millionen Minuten pro Tag - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als 17 Prozent. Im linearen TV war ZDFinfo 2024 erneut Marktführer im Genre Dokumentation/Information.Auch Online findet ZDFinfo ein immer größeres Publikum. 988.000 Follower verzeichnet der Instagram-Kanal des Digitalsenders aktuell. Insgesamt 36 Millionen Views erreichte ZDFinfo auf TikTok, mehr als drei Viertel der damit erreichten Nutzerinnen und Nutzer sind jünger als 35 Jahre. In diesem Jahr wird ZDFinfo seine Entwicklung vom linearen TV-Sender hin zu einer Multiplattform-Marke für hintergründige Informationsvermittlung fortsetzen.ARTE: Erfolgreich auf dem Weg zur europäischen Plattform2024 war das bisher erfolgreichste Jahr in der Geschichte von ARTE. In Deutschland markierte ein Marktanteil von 1,3 Prozent einen neuen Publikumsrekord. Die digitalen Angebote verzeichneten mit 2,95 Milliarden Videoabrufen einen Zuwachs um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Linear wie non-linear war der preisgekrönte Erfolgsfilm "Triangle of Sadness" ein absoluter ARTE-Hit: 1,6 Millionen Streaming-Views bescherten ein Allzeithoch der Online-Abrufzahl für einen Einzelbeitrag. Das europäische Angebot "ARTE in 6 Sprachen", bei dem zunehmend mit KI-Technologien experimentiert wird, erreichte mehr als 110 Millionen Abrufe.Die Weiterentwicklung von ARTE zur europäischen Plattform, die Verlagerung ins Digitale sowie die verstärkte Ausrichtung auf jüngere Zielgruppen mit veränderten Nutzungsgewohnheiten prägen die im Unternehmensplan 2025 bis 2028 verankerte Strategie des Senders. In diesem Zeitraum soll der Anteil des ARTE-Budgets für primär digital konzipierte Programme signifikant steigen, mit dem Fokus auf Originalität und Exklusivität. Entschlossener denn je agiert und fungiert ARTE als relevante Plattform für ein Europa, das zusammenrückt.phoenix: Transparenter Blick ins Herz der DemokratieDer Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix hat 2024 erneut einen wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung in Deutschland geleistet. An insgesamt 63 Tagen berichtete phoenix im vergangenen Jahr 361 Stunden lang aus dem Deutschen Bundestag. Damit erreichte der Sender einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 1,4 Prozent. Auch Europa hat phoenix im Blick: 72 Stunden lang übertrug phoenix an insgesamt 30 Tagen aus dem Europäischen Parlament - mehr als in den Jahren zuvor. Kein anderer Sender berichtet so ausführlich aus erster Hand über und aus den Parlamenten.Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Berichterstattung über Parteitage. 2024 sendete phoenix 96 Stunden, linear und als Livestream im ZDF-Streaming-Portal und bei YouTube. Seit 2024 werden diese Veranstaltungen auch auf Instagram mit einem eigenen Konzept begleitet. Insgesamt ist die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten von phoenix-Inhalten in den sozialen Netzwerken im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Auf Instagram auf mehr als 54.000 (2023: 28.904) und auf YouTube auf 462.000 (2023: 371.000).3sat: Publikumserfolg zum 40. Geburtstag des Drei-Länder-SendersMit seinem starken Kultur- und Wissenschaftsangebot hat 3sat 2024 nicht nur seinen 40. Geburtstag gefeiert, sondern auch großen Rückhalt aus der Gesellschaft erfahren. Zudem zeigt sich, dass 3sat mit seinen Formaten "Kulturzeit" und "Nano", die der Sender gezielt im Nachrichtenumfeld platziert, wichtige Impulse in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten setzen kann. Mit 1,4 Prozent Marktanteil feierte 3sat eines der erfolgreichsten Jahre in seiner Geschichte. Der stärkste Monat war der Dezember mit einem Gesamt-Marktanteil von 1,8 Prozent. Täglich erreichte 3sat mehr als 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.Die 3sat Mediathek will, fokussiert auf das Besondere im deutschen Sprachraum, ein eindeutiges Angebot für ein kulturinteressiertes Publikum bieten. Besonders erfolgreich waren neben den preisgekrönten Comedy-Angeboten wie "Bosetti Late Night" und "Till Reiners Happy Hour" auch die "Pop Around the Clock"-Konzerte mit mehr als 1,370.000 Views in der 3sat Mediathek und 835.000 Views in der ZDF-Streaming Plattform.KiKA: Weiterentwicklung als multimedialer Content-AnbieterMit einem Marktanteil von 12,9 Prozent war KiKA 2024 zum sechsten Mal in Folge TV-Marktführer bei den Drei- bis 13-Jährigen. Rund 44 Prozent der Kinder haben im vergangenen Jahr mindestens einmal im Monat den Kinderkanal von ZDF und ARD geschaut. Das digitale Angebot auf kika.de, bei HbbTV und in der KiKA-Player-App verzeichnete bis zu zehn Millionen Visits und mehr als 21 Millionen Videoabrufe pro Monat.Um in einem dynamischen Medienmarkt auch weiterhin erfolgreich zu sein, bereitet KiKA zurzeit eine Analyse des Programmportfolios vor. Erkannte Themen- und Genrelücken will der Sender angehen. 