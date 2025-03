Das European DataWarehouse (EDW) freut sich bekannt zu geben, dass es bei den GlobalCapital European Securitization Awards 2025 in London zum "Data Provider of the Year" (Datenanbieter des Jahres) gekürt wurde..

Die Preisverleihung würdigt die herausragenden Leistungen im Bereich der strukturierten Finanzierungen in Europa, und die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung unter den Teilnehmern der Branche ausgewählt. Wie von GlobalCapital definiert, feiert das Programm "die Besten auf dem Markt, wie vom Markt ausgewählt". Dies ist das fünfte Mal, dass das EDW die prestigeträchtige Auszeichnung "Data Provider of the Year" gewinnt, nachdem das Unternehmen diese Ehre bereits 2019, 2022, 2023 und 2024 erhalten hat!

Dr. Christian Thun, CEO des EDW erklärte: "Diese Auszeichnung zum fünften Mal zu erhalten, ist ein Beweis für das Vertrauen und die Anerkennung, die sich unser Team auf dem europäischen Verbriefungsmarkt erarbeitet hat. Diese Leistung unterstreicht unser anhaltendes Engagement für Exzellenz und Branchenführerschaft."

Prof. José Manuel González-Páramo Vorsitzender des EDW, kommentierte später: "Das EDW ist weiterhin ein vertrauenswürdiger Partner auf dem Verbriefungsmarkt und bietet Transparenz, Stabilität und Innovation zur Unterstützung der Marktteilnehmer. Diese Auszeichnung spiegelt unser unerschütterliches Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Datenlösungen und die Stärkung des Vertrauens in die Branche wider."

Seit dem Gewinn des letztjährigen Preises hat das EDW seine Führungsposition im Bereich Verbriefungsdaten durch die Einführung von EDWARD einem virtuellen Datenassistenten, und EDVANCE einer umfassenden All-in-One-Lösung für den Datenzugriff, weiter ausgebaut. Diese Innovationen sind ein weiterer Beweis für das Engagement von EDW, die Markttransparenz und -effizienz zu fördern.

Über das European DataWarehouse

Das European DataWarehouse (EDW) ist ein von der Europäischen Wertpapieraufsicht und der britischen Financial Conduct Authority anerkanntes Verbriefungsregister (Securitisation Repository). Es wurde im Jahr 2012 als erstes Verbriefungsregister in Europa für die Sammlung, Validierung und Weitergabe standardisierter Einzelkreditdaten für Verbriefungstransaktionen (Asset-Backed Securities) und nicht öffentliche Portfoliotransaktionen gegründet.

Das EDW speichert Transaktionsdaten und zugehörige Unterlagen für Investoren und andere Marktteilnehmer. Mit seinem Betrieb als Marktinfrastruktur will das EDW die Transparenz steigern und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherstellen. Mithilfe der Daten des EDW können Nutzer zugrundeliegende Portfolios effizienter analysieren und systematisch miteinander vergleichen.

Für aktuelle Meldungen des European DataWarehouse folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie unsere Website unter www.eurodw.eu www.eurodw.co.uk

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325967180/de/

Contacts:

Medienkontakt

European DataWarehouse GmbH

Diane Vogelpohl

Marketing Communications Manager

Tel. 49 (0) 69 50986 9326

E-Mail: diane.vogelpohl@eurodw.eu