Formycon hat seinen Geschäftsbericht für 2024 veröffentlicht und Umsatzerlöse in Höhe von 69,7 Mio. EUR erzielt - über dem prognostizierten Korridor, trotz eines Rückgangs von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA belief sich auf -13,7 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA lag bei -1,6 Mio. EUR. Das Jahresergebnis wurde erheblich durch außerplanmäßige Wertminderungen in Höhe von insgesamt 134 Mio. EUR belastet, die auf revidierte U.S.-Erwartungen für FYB202 und FYB201 zurückzuführen waren. FYB202 wurde in den USA in einem stark rabattierten Wettbewerbsumfeld eingeführt und soll jedoch dennoch der wichtigste Umsatztreiber für 2025 werden. Die U.S.-Vermarktung von FYB201 wird ab dem zweiten Quartal 2025 für ein Jahr pausiert. Der Marktstart von FYB203 verschiebt sich auf 2026. Die Umsatzprognose für 2025 bleibt mit 55-65 Mio. EUR insgesamt stabil. Aufgrund dieser Entwicklungen senken die Analysten von mwb ihre Wachstumserwartungen und kommen zu einem neuen Kursziel von 50,00 EUR (zuvor: 60,00 EUR). Auf dem aktuellen Kursniveau wird das Kauf-Rating bestätigt. Eine potenzielle Lizenzvereinbarung für FYB206 im Jahr 2025 könnte Einmalzahlungen auslösen und somit signifikantes Aufwärtspotenzial für den Ausblick des Unternehmens generieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG