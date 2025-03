Der Messtechnikspezialist stellt neue Hochgeschwindigkeitslösungen vor und kooperiert mit Coherent Corp. für verbesserte Datenübertragung in KI-Anwendungen.

Keysight Technologies hat in den vergangenen Wochen mehrere bedeutende Fortschritte bei seinen Produktlinien erzielt und strategische Partnerschaften geschlossen. Der Aktienkurs notierte am Donnerstag bei 144,26 Euro und liegt damit rund 19 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 177,54 Euro, das im Februar erreicht wurde.

Auf der Optical Fiber Communication Conference (OFC) in San Francisco präsentierten Keysight und Coherent Corp. am 27. März eine bahnbrechende 200G-pro-Spur-Vertical-Cavity-Surface-Emitting-Laser-Technologie (VCSEL). Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den wachsenden Bandbreitenbedarf in Rechenzentren zu decken, insbesondere für KI- und Machine-Learning-Anwendungen. Die neue Technologie verdoppelt den Datendurchsatz auf 200 Gbit/s pro Spur im Vergleich zu bestehenden Multimode-Verbindungen und bietet eine effizientere und kostengünstigere Lösung als Singlemode-Übertragungen.

Innovative Messgeräte für Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnologie

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Keysight ?

Am 25. März kündigte das Unternehmen zwei neue Sampling-Oszilloskope an, die für Tests von 1,6T-optischen Transceivern konzipiert sind. Diese Instrumente bieten eine hohe optische Messempfindlichkeit und integrierte Taktrückgewinnung bis zu 120 GBaud, um den strengen Anforderungen optischer Verbindungen der nächsten Generation in KI-Rechenzentren gerecht zu werden.

Darüber hinaus hat Keysight das Interconnect Test System (ITS) und den Interconnect and Network Performance Tester 1600GE (INPT-1600GE), einen Hardware-Verkehrsemulator, vorgestellt. Diese integrierte Lösung wurde entwickelt, um Netzwerkverbindungen von 200 GE bis 1600 GE zu validieren und erleichtert den Validierungsprozess für Hochgeschwindigkeits-Ethernet, KI-Infrastrukturen und Rechenzentrumsverbindungen.

Die monatliche Performance der Keysight-Aktie zeigt mit -5,69 Prozent einen deutlichen Abwärtstrend, während der Kurs sich mit 31,43 Prozent deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 109,76 Euro bewegt, das im August 2024 erreicht wurde. Diese Entwicklung findet in einem Umfeld statt, in dem auch institutionelle Anleger Interesse zeigen: United Super Pty Ltd erwarb als Treuhänder für den Construction & Building Unions Superannuation Fund im vierten Quartal 4.600 Keysight-Aktien.

Anzeige

Keysight-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Keysight-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Keysight-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Keysight-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Keysight: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...