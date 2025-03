© Foto: Brittainy Newman - FR171797 AP

Trevor Milton hat seine Begnadigung verkündet. Der Ex-CEO spricht nun vom "größten Comeback Amerikas". Kleinanleger gucken derweil in die Röhre.Der ehemalige Nikola-CEO Trevor Milton sorgt erneut für Schlagzeilen. Am Donnerstagabend veröffentlichte er ein Video, in dem er behauptet, von US-Präsident Donald Trump begnadigt worden zu sein. Eine offizielle Bestätigung des Weißen Hauses steht bislang aus. Während Milton seine persönliche Wende feiert, beschäftigen sich die Gerichte noch immer mit den finanziellen Schäden, die durch seinen Betrug verursacht wurden - insbesondere für Kleinanleger. Laut einem kürzlich eingereichten Antrag des amtierenden US-Staatsanwalts Matthew Podolsky soll …