MSI hat außerdem eine Stimmrechtsvereinbarung mit einem Unternehmen getroffen, das sich im Besitz der Familie Berkley und zu ihren Gunsten eingerichteten Treuhandgesellschaften befindet und etwa 16 der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält

W. R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) (das "Unternehmen") bestätigte heute, dass Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. ("MSI"), ein führender japanischer Sach- und Unfallversicherer, eine Vereinbarung (die "Investitions- und Stimmrechtsvereinbarung") mit einem Unternehmen getroffen hat, das Mitgliedern der Familie Berkley und Treuhandgesellschaften zu ihren Gunsten gehört (zusammen die "Familie Berkley"), die vorsieht, dass MSI 15 der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") durch Käufe auf dem freien Markt oder private Transaktionen mit Dritten erwirbt. Die Berkley-Familie wird keine ihrer Stammaktien an MSI verkaufen, und MSI wird im Rahmen der Vereinbarung keine Aktien des Unternehmens erwerben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarungen, die zwischen MSI und der Familie Berkeley geschlossen werden, stimmt MSI zu, diese Aktien gemäß den Empfehlungen der Familie Berkeley zu wählen, sobald MSI 4,9 der ausstehenden Stammaktien erworben hat, außer unter bestimmten Umständen, in denen die Familie Berkeley die MSI-Aktien im gleichen Verhältnis wählen wird wie alle Nicht-MSI-Aktien. Sobald MSI mindestens 12,5 der ausstehenden Aktien erworben hat, stimmt die Familie Berkley zu, die Nominierung und Wahl eines von MSI benannten Direktors für den Vorstand des Unternehmens zu empfehlen, vorbehaltlich der Überprüfung und Genehmigung durch den Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss des Vorstands gemäß dessen Governance-Richtlinien und -Verfahren und der Ernennung zum Vorstand durch den Vorstand und der anschließenden Wiederwahl auf der jährlichen Hauptversammlung des Unternehmens. Die Familie Berkley beabsichtigt, weiterhin zwei Vertreter im Vorstand des Unternehmens zu haben.

Die Vereinbarungen zwischen MSI und der Familie Berkley haben keine Auswirkungen auf das Tagesgeschäft des Unternehmens und verringern auch nicht das Engagement der Familie Berkley im Unternehmen.

Im Rahmen der Vereinbarungen mit der Familie Berkley hat sich MSI auch mit den üblichen Stillhalteverpflichtungen in Bezug auf das Unternehmen einverstanden erklärt, die auch direkt vom Unternehmen durchsetzbar sind.

"Wir haben großen Respekt vor MSI, den wir in jahrelanger Zusammenarbeit mit ihnen im Rahmen der Rückversicherungsgeschäfte des Unternehmens entwickelt haben", sagte Rob Berkley, Präsident und CEO der W. R. Berkley Corporation. "Wir setzen uns weiterhin für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ein und begrüßen die Möglichkeit, MSI als Aktionär zu haben. Ihre bedeutende Investition in die Aktien des Unternehmens ist eine Bestätigung für die hervorragende Leistung und den Wachstumskurs unseres Unternehmens, und wir freuen uns, regelmäßig mit ihnen über Möglichkeiten zu sprechen, ihre internationale Präsenz zu nutzen, um dem Unternehmen dabei zu helfen, einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen."

"Wir freuen uns sehr, in W. R. Berkley zu investieren", sagte Shinichiro Funabiki, Präsident und CEO von MSI. "Ihre erstklassige Erfolgsbilanz auf dem US-amerikanischen Spezialmarkt hat uns dazu bewogen, eine Investition zu tätigen, und wir freuen uns darauf, unser Netzwerk in Japan, Asien und anderen ausgewählten Märkten einzubringen, um ein nachhaltiges Wachstum und eine Wertsteigerung sowohl für das Unternehmen als auch für die Investition von MSI zu erzielen."

Im Zusammenhang mit der Investitions- und Stimmrechtsvereinbarung schloss das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung ab, um MSI bei den damit verbundenen behördlichen Einreichungen, Genehmigungen und der buchhalterischen Behandlung seiner Investition zu unterstützen. Ein Sonderausschuss des Vorstands des Unternehmens, der sich aus drei unabhängigen und uneigennützigen Direktoren zusammensetzt und von unabhängigen Rechtsberatern beraten wird, prüfte, verhandelte, berücksichtigte und empfahl diese Vereinbarungen und damit zusammenhängende Angelegenheiten für das Unternehmen, die von den unabhängigen und uneigennützigen Direktoren des Vorstands des Unternehmens genehmigt wurden. Vor der Bildung des Sonderausschusses gab die Familie Berkeley an, dass sie die Vereinbarungen mit MSI nicht ohne die Empfehlung des Sonderausschusses und die Zustimmung der unabhängigen und unparteiischen Direktoren des Vorstands fortsetzen würde.

Die Investition von MSI unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis Ende März 2026 abgeschlossen sein.

Die Beschreibung der Vereinbarungen zwischen MSI, der Familie Berkeley und/oder dem Unternehmen wird in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den vollständigen Text der Vereinbarungen qualifiziert, die dem Formular 8-K beigefügt sind, das das Unternehmen im Laufe des heutigen Vormittags einreichen wird. Eine Kopie des Formulars 8-K finden Sie nach der Einreichung im Bereich Investor Relations auf unserer Website.

Über die W. R. Berkley Corporation

Die 1967 gegründete W. R. Berkley Corporation ist eine Versicherungsholdinggesellschaft, die zu den größten gewerblichen Versicherern in den Vereinigten Staaten gehört und weltweit in zwei Segmenten des Sach- und Unfallversicherungsgeschäfts tätig ist: Versicherung und Rückversicherung Monoline Excess. Weitere Informationen über die W. R. Berkley Corporation finden Sie unter www.berkley.com.

Über MSI

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., ein wichtiges Unternehmen der MS&AD Insurance Group, ist einer der größten Anbieter von Privat- und Firmenversicherungen in Japan und in 41 Ländern und Regionen tätig. Die beiden Vorgängerunternehmen wurden 1893 bzw. 1918 gegründet. Weitere Informationen über Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. finden Sie unter https://www.ms-ins.com/english/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dies ist eine "Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich Aussagen zu unseren Prognosen für die Branche und zu unserer Leistung für das Jahr 2025 und darüber hinaus, basieren auf der historischen Leistung des Unternehmens sowie auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen. Die Aufnahme dieser zukunftsgerichteten Informationen sollte nicht als Zusicherung unsererseits oder einer anderen Person angesehen werden, dass die von uns in Betracht gezogenen zukünftigen Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Sie unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erfolg unserer neuen Unternehmungen oder Akquisitionen und die Verfügbarkeit anderer Möglichkeiten, unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Diese Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Branche oder unsere tatsächlichen Ergebnisse für 2025 und darüber hinaus erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens oder in dessen Namen gemachten Aussagen abweichen. Jegliche Prognosen zum Wachstum der Einnahmen des Unternehmens würden nicht unbedingt zu entsprechenden Gewinnen führen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

