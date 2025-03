Bitcoin könnte sein bisheriges Rekordhoch von rund 109.000 Dollar schneller als erwartet durchbrechen - und das trotz der zuletzt volatilen makroökonomischen Bedingungen in den USA. Zu dieser Einschätzung kommt zumindest Jamie Coutts, leitender Kryptoanalyst bei Real Vision, in einem Interview mit Cointelegraph.Diese optimistische Prognose bleibe bestehen, so Coutts, unabhängig davon, ob es mehr Klarheit über die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle oder die drohende Rezession gebe. ...

