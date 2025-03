Pfaffen-Schwabenheim (ots) -Die Verwaltung von Mobilfunk- und Internetverträgen kann für Unternehmen schnell zur Herausforderung werden. Unterschiedliche Tarife, lange Vertragslaufzeiten und unklare Klauseln sorgen oft für Verwirrung - und nicht selten für unerwartete Kosten. In diesem Umfeld hat sich die Tekola Deutschland GmbH seit über 25 Jahren als unabhängiger Berater etabliert und hilft seinen Kunden, sich in diesem komplexen Markt zurechtzufinden sowie passende Lösungen zu entwickeln. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.Die Mobilfunkbranche ist bekannt für intransparente Vertragsbedingungen und versteckte Kosten - eine Branche, die dem gefürchteten "Kleingedruckten" eine ganz besondere Bedeutung verleiht. Wo Privatkunden bei einer Handvoll Verträgen schon den Überblick verlieren, haben Unternehmen mit mehreren hundert Verträgen bereits ganz aufgegeben. Viele von ihnen wissen nicht, welche Verträge sie überhaupt haben, welche vielleicht schon lange überflüssig sind und welche mittlerweile nur noch die Hälfte kosten würden. Besonders problematisch wird es, wenn Probleme auftauchen und es an kompetenten Ansprechpartnern fehlt. Axel Graß kennt das Problem aus erster Hand und hat als Geschäftsführer der Tekola Deutschland GmbH unzählige Fälle erlebt, in denen Unternehmen in undurchsichtige Vertragsstrukturen geraten sind."Nahezu alle Unternehmen unterschätzen, wie sehr ungeeignete Mobilfunklösungen ihre Prozesse bremsen", erklärt Axel Graß. "Plötzlich steht das mobile Arbeiten still, weil das Datenvolumen aufgebraucht ist, oder es entstehen hohe Zusatzkosten, weil niemand die bestehenden Tarife regelmäßig überprüft." Mit Tekola begleitet er Unternehmen, Stadtverwaltungen und Ämter seit über 25 Jahren bei der Verwaltung ihrer Verträge. Heute betreut das Team rund 15.000 aktive Kunden und gehört zu den 20 größten Dienstleistern der Telekommunikationsbranche in Deutschland.Wenn Telekommunikation zur Hürde wird"Wir erleben immer wieder, dass Unternehmen für längst ausgeschiedene Mitarbeiter zahlen, weil die SIM-Karten nie gekündigt wurden", so Axel Graß. "Während der Markt für Privatkunden außerdem inzwischen reglementiert ist, müssen Unternehmen besonders wachsam sein, um nicht in Vertragsfallen zu geraten." Hinzu kommt, dass viele Unternehmen monatlich viel Zeit mit der Verwaltung und internen Abrechnung ihrer Mobilfunkverträge verbringen.Ein Kunde von Tekola aus dem öffentlichen Sektor hatte beispielsweise die Aufgabe, Rechnungen von drei verschiedenen Mobilfunkanbietern manuell zu analysieren und den jeweiligen Kostenstellen zuzuordnen. Da sich diese Zuordnungen je nach Träger oder Bundesland monatlich ändern konnten, wurde dies zu einer wiederkehrenden, zeitintensiven Arbeit. Mit einer von Tekola implementierten Softwarelösung wurde dieser gesamte Prozess automatisiert, sodass Kostenstellen automatisch erkannt und zugeordnet werden - ohne manuelle Eingriffe. Dies spart dem Unternehmen mehrere Stunden Arbeitszeit pro Monat und reduziert die Fehlerquote erheblich.Individuelle Lösungen statt Standardverträge"Noch schwieriger wird es, wenn kein kompetenter Ansprechpartner erreichbar ist", fügt Axel Graß hinzu. Tekola hat genau diese Lücken der Branche erkannt - und macht es besser. Statt unpersönlicher Hotlines setzt Tekola auf direkte Betreuung: Jeder Kunde hat einen festen Ansprechpartner, der schnell und unkompliziert weiterhilft. "In fast 30 Jahren am Markt haben wir jede Mobilfunk-Entwicklung mitgemacht - von ISDN über DSL bis zum Smartphone-Zeitalter", sagt der Experte. "Es gibt kaum ein Problem, für das wir keine Lösung kennen."Diese umfassende Betreuung macht sich insbesondere bei Kommunen und Behörden bemerkbar. So beauftragte beispielsweise eine Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen Tekola nicht nur mit der Optimierung ihrer Mobilfunkverträge, sondern benötigte auch eine zuverlässige mobile Datenanbindung für das Rathaus. Die Lösung: Eine maßgeschneiderte Kombination aus Mobilfunk- und Netzwerklösungen, die nicht nur für eine stabilere Anbindung sorgte, sondern auch die laufenden Kosten senkte.Mit Tekola Deutschland das Einsparpotenzial ausschöpfenDer Erfolg der Tekola Deutschland GmbH zeigt sich insbesondere auch in langjährigen Partnerschaften - viele Kunden halten dem Unternehmen seit Jahrzehnten die Treue und konnten in Zusammenarbeit mit Tekola Deutschland profitable Anpassungen vornehmen.So ging es beispielsweise einem Ingenieurbüro aus München, dessen Auslandsaufenthalte in den USA zu enormen Mobilfunkkosten führten. Denn bekanntlicherweise sind Roaming-Gebühren in vielen Unternehmen ein großer Kostentreiber - besonders dann, wenn Mitarbeitende regelmäßig ins Ausland reisen und bestehende Tarife nicht an ihren tatsächlichen Bedarf angepasst sind. Eine einzelne SIM-Karte verursachte dabei monatlich vierstellige Gebühren. Nach einer Optimierung durch Tekola konnte die Rechnung um 50 Prozent reduziert werden - zusätzlich erhielt das Unternehmen eine rückwirkende Erstattung von rund 9.000 Euro.Auch ein Kunde aus der IT-Branche konnte dank Tekola Deutschland wichtige Einsparungen vornehmen. Das Problem: Das Unternehmen musste Rechnungen aus über 50 verschiedenen E-Mail-Postfächern manuell verarbeiten - ein zeitaufwendiger und oft fehleranfälliger Vorgang. Tekola setzte bewusst auf eine E-Rechnungssoftware, mit der alle Rechnungen zentralisiert in einem standardisierten Format einlaufen, automatisch verarbeitet und direkt an den Steuerberater übermittelt werden. Dies entspricht nicht nur den aktuellen gesetzlichen Anforderungen, sondern spart auch enorm viel Zeit und Geld.Großes Einsparungspotenzial bietet nicht zuletzt die Software von Tekola selbst, die Unternehmen dabei hilft, ihre Mobilfunkverträge selbst zu verwalten. Dabei ist die Software eine Managed-Service-Lösung. Sie hilft folglich ebenso dabei, wenn Mitarbeiter Optionen buchen oder mehr Kosten verursachen. In großen Unternehmen fällt beispielsweise oft nicht auf, ob der Anbieter 3.000 oder 3.200 Euro monatlich abbucht. Die Software überwacht diese Vorgänge automatisch und alarmiert, wenn es Abweichungen gibt.Ein Blick in die ZukunftEines steht unweigerlich fest: Der Mobilfunkmarkt bleibt dynamisch, und Unternehmen müssen sich stetig anpassen. Tekola setzt daher nicht nur auf den Vertrieb von Verträgen, sondern vor allem auf fundierte Beratung und langfristige Kundenbeziehungen. 